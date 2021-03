iCulture Vandaag: dit was dinsdag 23 maart 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 23 maart 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag lees je op iCulture onze review van de AirPods Max. We hebben gelet op alle belangrijke aspecten: van het design tot de geluidskwaliteit. Is de hoofdtelefoon de hoge prijs waard? Verder vandaag lees je over een mogelijke foto van de kleinere iPhone 13-notch, zijn er weer nieuwe beta’s verschenen en komt Nintendo weer met een nieuwe app. En ohja: van een nieuw Apple-event is nog niks te zien. Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

In onze AirPods Max review lees je ons eindoordeel van Apple’s prijzige hoofdtelefoon. Is het geluid goed genoeg om de prijs te rechtvaardigen?

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NPO (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 9.0+) - Er is een probleem met AirPlay naar de Apple TV opgelost.

, iOS 9.0+) - Er is een probleem met AirPlay naar de Apple TV opgelost. PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Extra uitleg bij je track & trace als je een pakket retour moet sturen.

Pages (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Apple heeft haar iWork-apps geupdatet naar versie 11, allemaal met dezelfde verbeteringen. Zo zijn er nieuwe nauwekeurige bewerkingsregelaars in het Orden-venster.

Numbers (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Ook zijn er schermtoetsenblokken voor het invoeren van exacte waarden voor onder andere textgrootte.

Keynote (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.1+) - Je kan documenten, spreadsheets en presentaties nu altijd in de bewerkingsmodus openen.

, iOS 13.1+) - Je kan documenten, spreadsheets en presentaties nu altijd in de bewerkingsmodus openen. App in the Air (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Deze populaire vliegapp is nu ook helemaal in het Nederlands.