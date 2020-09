We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+

Apple heeft de homepage apple.com helemaal aangekleed met reclame voor Apple TV+ en de 18 Emmy-nominaties die er al binnengesleept zijn. Maar veel nieuws is er deze week niet te kijken. Alleen de zesde aflevering van Ted Lasso staat voor je klaar. Wel komt er heel wat nieuws aan:

Long Way Up met Ewan McGregor en Charley Boorman. Twee goede vrienden komen elkaar na meer dan tien jaar weer tegen. Toen maakten ze voor het laatst een motortoer rond de wereld en dat gaan ze nu ook weer doen. Te zien vanaf 18 september.

met Ewan McGregor en Charley Boorman. Twee goede vrienden komen elkaar na meer dan tien jaar weer tegen. Toen maakten ze voor het laatst een motortoer rond de wereld en dat gaan ze nu ook weer doen. Te zien vanaf 18 september. Tehran is een nieuwe spionagethriller over een Mossad-agent die undercover gaat op een gevaarlijke missie in Teheran. Ze komt daarbij in de problemen. Te zien vanaf 25 september, daarna elke vrijdag een nieuwe aflevering.

is een nieuwe spionagethriller over een Mossad-agent die undercover gaat op een gevaarlijke missie in Teheran. Ze komt daarbij in de problemen. Te zien vanaf 25 september, daarna elke vrijdag een nieuwe aflevering. On The Rocks gaat over een jonge moeder in New York, die plotseling twijfels krijgt over haar huwelijk. Met haar playboy-vader gaat ze een komisch avontuur tegemoet in de stad. Te zien vanaf oktober.

Mulan

Je kunt vanaf nu de nieuwe film Mulan kijken op Disney+, maar je zult er wel voor moeten betalen.

Zo werkt het in 4 stappen:

Zorg dat je abonnee van Disney+ bent of de app hebt geïnstalleerd. Abonneren kan via deze link (€6,99 per maand). Zoek in de Disney+ app naar Mulan en kies de versie uit 2020. Tik op ‘Koop VIP-toegang’. Reken €21,99 af.

Geen zin om te betalen? Dan kun je ook gewoon twee maanden wachten, want eind van het jaar is deze film helemaal gratis te kijken voor abonnees. Lees voor meer info ons artikel over Mulan.

Ga jij betalen voor deze film? Of wacht je liever tot ‘ie gratis is?

Bekijk ook Mulan nu beschikbaar op Disney+: zo kijk je de film vroegtijdig Disney heeft de langverwachte remake van Mulan uitgebracht op Disney+. Maar je zult er wel flink voor moeten betalen: 21,99 euro via een in-app aankoop. Wil je toch gratis naar Mulan op Disney+ kijken, dan kan dat ook.

Chappie

Te zien op: Pathé Thuis

In Chappie, de nieuwe futuristische actiefilm van de regisseur van District 9 en Elysium, wordt misdaad met behulp van robots bestreden door een brute politiemacht. Eén van deze robots wordt gestolen en opnieuw geprogrammeerd waardoor hij de eerste robot wordt die zelf kan nadenken en gevoelens heeft. Wanneer deze androïde, genaamd Chappie, gekidnapt wordt door criminelen vormt hij al snel een bedreiging voor de politiestaat. Alle middelen worden ingezet om hem te vernietigen en te voorkomen dat er meerdere soortgelijke androïden worden geproduceerd.

Lance

Te zien op: Videoland

Was eerder deze week ook te zien bij Fox Sports. Lance Armstrong staat bekend als een van de meest inspirerende en vervolgens ‘beruchte’ sporters aller tijden. Dit fascinerende en onthullende portret is gebaseerd op uitgebreide gesprekken met de wielrenner. We zien hoe hij zich als jonge fanatiekeling weet op te werken tot een superster, zijn gevecht tegen teelbalkanker, zijn zeven opeenvolgende zeges in de Tour de France en zijn val, nadat aan het licht kwam dat hij jarenlang doping had gebruikt.

Johnny English

Te zien op: Netflix

Een Fransman aast op de kroonjuwelen en de troon. Maar geen zorgen, buitengewoon geheim agent Johnny English behandelt de zaak. James Bond- parodiefilm uit 2003, met in de hoofdrol Rowan Atkinson. De film was een groot succes, maar kreeg veel kritiek van filmkenners. Ook het vervolg Johnny English Reborn is te zien.

I’m Thinking of Ending Things

Te zien op: Netflix

Door een onverwachte omleiding verandert de trip van een stel in een angstaanjagende reis door hun fragiele psyche. Bewerkt en geregisseerd door Charlie Kaufman.

The Green Mile

Te zien op: Netflix

Film met Tom Hanks. Paul Edgecomb slijt zijn dagen in een bejaardentehuis en kijkt terug op zijn leven. Jarenlang heeft hij gewerkt als bewaker in de ‘dodengang’ van de Cold Mountain-gevangenis. Hij denkt vooral terug aan het moment dat John Coffey werd binnengebracht. Een reusachtige man die werd beschuldigd van de verkrachting en moord op twee meisjes. Stukje bij beetje wordt echter duidelijk dat hij niet de grote bruut is die hij lijkt te zijn, maar juist een vriendelijk mens met een goed hart. Coffey blijkt een heel bijzondere gave te hebben.

Sing

Te zien op: Netflix

De Koala Buster is de eigenaar van een theater dat betere tijden heeft gekend. Als laatste redmiddel organiseert hij een open talentenjacht en de halve stad geeft zich op als kandidaat.

The Boys

Te zien op: Amazon Prime Video

THE BOYS is een oneerbiedige kijk op wat er gebeurt als superhelden, zo populair als beroemdheden, zo invloedrijk als politici en aanbeden als goden, hun superkrachten misbruiken, in plaats van er iets goeds mee doen. De machtelozen nemen het op tegen de supermachtigen. The Boys maken een heroïsche tocht om de waarheid bloot te leggen over ‘The Seven’ en de steun die ze van Vought krijgen.

Wallflower Tango

Te zien op: Amazon Prime Video

Kalle, een dief die op het punt staat een waardevolle diamant te stelen, wordt gevangen door de eenzame Charlotte. Kalle probeert te ontsnappen met zijn buit, maar Charlotte wil hem niet laten gaan…

Away (S01)

Te zien op: Netflix

Commandant Emma Green laat haar man en dochter achter om een internationale bemanning astronauten te leiden op een gevaarlijke driejarige missie naar Mars.

Undercover (S02E01)

Te zien op: Netflix

Iedere zondag een nieuwe aflevering van deze serie. Een ecstasyproducent die in luxe leeft op de grens tussen België en Nederland komt voor veranderingen te staan als twee undercoveragenten infiltreren in zijn organisatie.Seizoen 2: vanaf 6 september iedere zondag om 21:45 uur een nieuwe aflevering online,.

Chef’s Table: BBQ (S01)

Te zien op:

Deze voor een Emmy genomineerde serie duikt in de smakelijke, rokerige wereld van barbecueën en bezoekt veelgeprezen chef-koks en meesters in de VS, Australië en Mexico.

Alita: Battle Angel

Te zien op: Amazon Prime Video

Alita, een vrouwelijke cyborg, wordt gered door een dokter en krijgt een tweede leven. Ze begint een nieuw bestaan als premiejager en stort zich op het opjagen van de gevaarlijkste criminelen.

Taxi 5

Te zien op: Film1

Agent Sylvain krijgt de opdracht om een groep Italianen, die juwelierszaken overvallen en in Ferrari’s rondrijden, in de boeien te slaan. Hiervoor moet Marot samenwerken met Eddy, de neef van de verschrikkelijke taxichauffeur Daniel.

Kim Kardashian West: The Justice Project

Te zien op: Videoland

Kim Kardashian West is op een missie: ze wil het Amerikaanse strafrecht hervormen. Ze stort zich op veroordelingen die in haar ogen buitenproportioneel zijn. In juni 2018 gebruikte Kim haar status om clementie te vragen voor Alice Marie Johnson, die levenslang kreeg bij haar eerste veroordeling, voor betrokkenheid bij drugshandel. Kim Kardashian West strijdt voor rechtvaardigheid in de strafzaken tegen Dawn Jackson, Alexis Martin, Momolu Stewart en David Sheppard.

White Boy Rick

Te zien op: Ziggo

In Detroit werkt de tiener Richard Wershe Jr. zich als White Boy Rick op in het drugsmilieu. Hij raakt bevriend met lokale drugsbaronnen en wordt daarom, ondanks zijn jonge leeftijd, door de FBI ingeschakeld als informant.