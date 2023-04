Insta360 Flow iPhone-gimbal zit vol slimme functies

Overal zit tegenwoordig kunstmatige intelligentie (AI) in, ook in een simpel accessoire als een selfiestick. Deze Insta360 Flow is echter veel breder inzetbaar, omdat het tegelijk een slimme gimbal is.

Insta360 Flow gimbal voor iPhone

Insta360 staat bekend om z’n actiecamera’s, die de concurrentie aan gaan met GoPro. Het bedrijf maakt ook andere accessoires, zoals de vorig jaar verschenen Insta360 Link-webcam. Nu is er opnieuw een accessoire dat meteen de aandacht trekt: de eerste smartphone-gimbal van Insta360, maar dan wel eentje met functies die je nog niet elders hebt gezien. De gimbal maakt gebruik van AI om mensen en objecten te volgen. Hij is ook te gebruiken als uitklapbaar statief en selfiestick, zodat je met één aankoop klaar bent. De Insta360 Flow kost 169 euro.



We schrijven natuurlijk vooral over deze Insta360 Flow omdat je er een iPhone in kunt stoppen. Drie assen zorgen voor continue stabilisatie, zodat je video’s vloeiender dan ooit zijn. Uitgeschoven is het accessoire 215 cm lang, maar ineen geschoven past ‘ie min of meer in je broekzak.

In de houder passen smartphones die tussen de 6,9 mm en 10 mm dik en maximaal 64 mm tot 84 mm breed zijn. Het gewicht mag niet meer zijn dan 300 gram. De verbinding wordt gelegd via Bluetooth 5.0 en er is een usb-c-aansluiting aanwezig om op te laden. De interne batterij is trouwens ook te gebruiken als powerbank – handig als je iPhone bijna leeg is. Bij gebruik als gimbal heeft de Insta360 Flow een accuduur van 12 uur.

De interne batterij is nodig om de AI-functies aan te sturen, die ‘Deep Track 3.0′ worden genoemd. Mensen en objecten worden volgens de fabrikant beter dan ooit realtime gevolgd, ook als ze niet in beeld zijn. Met handgebaren kun je de Flow op afstand bedienen. Uitvouwen en gebruiken moet in één snelle beweging te doen zijn. Ben je een kluns met videofilmen, dan kan de Shot Genie je met behulp van AI opnametips geven. En bij het maken van foto’s kan de Flow meteen het meest optimale kader aangeven.

Je kunt kiezen uit twee kleuren (wit en grijs) voor een adviesprijs van €169,-. We zagen dit product bij Amazon voor een veel hogere prijs, dus het is beter om even te wachten tot er meer aanbieders zijn.