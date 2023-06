Meta CEO Mark Zuckerberg is niet onder de indruk van de Vision Pro. Tijdens een bijeenkomst met het voltallige personeel zei Zuckerberg dat Apple geen nieuwe doorbraak in technologie heeft gevonden. Meta had ze allemaal al eerder onderzocht.

‘Niet mijn toekomstvisie’

Zuckerberg benadrukte ook dat de Vision Pro zeven keer meer kost dan de Quest 3, die zijn bedrijf onlangs heeft onthuld. Daarmee denkt Meta een veel grotere publiek te kunnen aanspreken. Apple’s visie voor de toekomst van computers is bovendien “niet wat ik wil”, vindt de Meta CEO. “Ik denk dat hun aankondiging echt het verschil laat zien in visie en waarden van beide bedrijven”.



Zuckerberg greep de gelegenheid aan om zijn eigen Quest 3-headset te bejubelen. Hij denkt dat de Quest nieuwe manieren van interactie tussen mensen mogelijk maakt, zodat ze zich nauwer verbonden voelen. En tegelijk kun je met de Quest dingen doen waarbij je actief blijft.

“Elke demo die ze lieten zien was een persoon die in z’n eentje* op de bank zat”, zei Zuckerberg over de WWDC-keynote. “Ik bedoel maar: dat zou de toekomstvisie van computergebruik kunnen zijn, maar het is niet de visie die ik wil.”

*Dit is niet helemaal waar, want er waren ook afbeeldingen van mensen die een gesprek voeren. Ook al ziet dat er wat ongemakkelijk uit.

De toekomstvisie van Meta ziet er eerder zo uit:

De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkwartier van Meta (voorheen Facebook) in Menlo Park, Californië. Het was de eerste keer dat Meta een dergelijke bijeenkomst organiseerde sinds 2020.

Facebook heeft zoveel vertrouwen in de ‘metaverse’ dat ze hun naam wijzigden naar Meta. Toch zal Zuckerberg wel wat zenuwachtig zijn geworden na de aankondiging van Apple. Zijn Quest 3 leverde heel wat minder publiciteit op dan de Vision Pro terwijl Meta zichzelf wil positioneren als dé marktleider op het gebied van augmented en virtual reality. Er zijn miljarden in geïnvesteerd om die boodschap over te brengen. Het feit dat Meta de Quest 3 vlak vóór de Apple-keynote aankondigde, was dan ook een bewuste actie. Beide headsets zullen pas over een paar maanden verkrijgbaar zijn.

Dergelijke sceptische reacties zijn niet vreemd. Bij de introductie van de iPhone waren concurrenten (waaronder Steve Ballmer) ook niet onder de indruk. Het zou Apple nooit lukken om van een smartphone zonder knoppen een succes te maken. Deze reacties waren logisch, want andere bedrijven zullen niet snel de komst van een concurrent bejubelen.

Bij de introductie van de Apple Watch kwam de Zwitserse horloge-industrie in opstand: van consumentenmerk Swatch tot de luxemerken, ze vonden Apple een ongewenste indringer. Toch lukte het Apple al om in 2019 de Zwitsers te verslaan door dat jaar 30,7 miljoen Apple Watches te verkopen, terwijl er maar 21,1 miljoen Zwitserse klokjes over de toonbank gingen. Hoe het met headsets gaat aflopen, zullen we pas over een paar jaar weten.