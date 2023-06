Apple gaat een eigen dagboeken-app uitbrengen in iOS 17, genaamd Journal. Eerder zei Paul Mayne, de originele bedenker van de Day One-app, nog dat hij zich in de maling genomen voelt. Zijn app werd meermaals beloond met een Apple Design Award en kreeg volop aandacht van het Apple-marketingteam. Maar dat stopte opeens toen Apple aan een eigen dagboeken-app ging werken. Hij voelt zich ‘sherlocked’, een term die wel vaker wordt gehanteerd als Apple opeens een bestaande third party-app namaakt en daarmee overbodig maakt.



Matt Mullenweg, die na een overname Day One in handen kreeg, is wat milder. Hij heeft nu een korte blogpost geschreven, waarin hij aangeeft wat hij met Day One wil gaan doen. Mullenweg is eigenaar en CEO van Automattic, het bedrijf dat ook de bekende WordPress-blogsoftware op de markt brengt.

Day One binnenkort met gedeelde dagboeken

Hij ziet wel wat lichtpuntjes. Zo brengt Apple alleen software uit voor de eigen devices terwijl Day One op meerdere platformen te gebruiken is. Ook is Apple niet zo goed op sociaal vlak. Vandaar dat Day One het volgende plan heeft opgevat: Gedeelde Dagboeken (Shared Journals). Hiermee kun je je dagboek op een veilige manier delen met vrienden en familie. Dit gebeurt op een goed beveiligde manier, met end-to-end versleuteling. Mullenweg zou sinds de overname in 2021 intern al sterk erop hebben aangedrongen om gedeelde dagboeken te ontwikkelen en nu is het moment. Hiermee kan Day One zich blijven onderscheiden van Apple’s eigen dagboeken-app.

Een pluspunt is dat Day One cross-platform werkt. Heb je een huisgenoot die op Android zit, dan wil je die niet buitensluiten. Met Day One kun je ook gewoon meeschrijven aan het dagboek. Het werkt op Apple-devices, Android-devices en op het web. Day One heeft nog even de tijd om de gedeelde dagboeken in te voeren, want de Journal-app komt later. Hij zit nog niet in de beta en maakt waarschijnlijk deel uit van een latere update, bijvoorbeeld iOS 17.1 of 17.2.

‘Gedeelde dagboeken is niks voor Apple’

Apple zal zoiets nooit doen, denkt Mullenweg. Hun prioriteit is om zoveel mogelijk mensen in het Apple-ecosysteem te houden. Dat blijkt ook weer uit de nieuwe functie Gezinswachtwoorden: die kun je binnen je gezin delen, maar alleen als ze Apple-gebruiker zijn.