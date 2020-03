Er is een nieuw modelnummer voor een iPad geregistreerd bij de Eurasian Economic Commission. Dit model verschijnt vermoedelijk spoedig in de winkels. Het gaat daarbij hoogstwaarschijnlijk om een nieuwe iPad Pro.

Nog in deze maand worden er door Apple een aantal productaankondigingen verwacht. Niet via een traditioneel event, maar via persberichten. Het is nog niet 100% zeker of de aankondigingen nog deze maand komen, want vanwege het coronavirus kan het ook zomaar gebeuren dat de aankondigingen pas volgende maand komen. Eén van de producten die nog in de pijplijn zit is een nieuwe iPad Pro. Nu is er een registratie opgedoken bij de Eurasian Economic Commission, wat vaak een voorbode is voor nieuwe producten.



‘Nieuwe iPad Pro registratie bij Eurasian Economic Commission’

De registratie is ontdekt in de database van de EEC. Daarin is namelijk een Apple-tablet met modelnummer A2229 ontdekt. Dit nummer is nog niet eerder door Apple gebruikt, waardoor het zeer waarschijnlijk gaat om een nieuw model. Volgens de registratie draait de tablet op iPadOS 13. Opvallend is wel dat het gaat om slechts één model, terwijl de iPad Pro doorgaans in twee formaten komt, namelijk 11- en 12,9-inch.

De kans is groot dat het gaat om de iPad Pro 2020, die binnenkort verwacht wordt. Dit model krijgt naast een nieuwe snellere chip ook een verbeterde camera. Het zou gaan om een camera met drie lenzen en wellicht een time-of-flight sensor. Hierdoor is een 3D-camera mogelijk, waardoor de iPad Pro beter diepte in kan schatten. Apple gebruikt dit vermoedelijk voor het verbeteren van de camerafuncties (zoals de portretmodus) en AR-toepassingen.

Via de EEC lekken vaak vroegtijdig nieuwe producten uit, omdat deze geregistreerd moeten worden voordat ze verkocht mogen worden. Meestal verschijnen producten zo’n twee tot drie weken na de registratie in de winkels.