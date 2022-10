Geen Apple SIM meer

Apple startte in 2014 met de Apple SIM. Dit was een fysiek simkaartje die je bij de Apple Store kon afhalen om een dataplan op je iPad te activeren. Het werkte met verschillende mobiele providers wereldwijd. In latere modellen was de Apple SIM standaard ingebouwd, totdat het werd vervangen door de moderne hedendaagse eSIM. De Apple SIM was verkrijgbaar voor de iPad Air 2, de iPad mini 3 en 4, de iPad 5 en 6 en de eerste generatie 12,9-inch iPad Pro. Latere iPad Pro’s kregen een ingebouwde Apple SIM.



De Cellular-modellen van bovengenoemde iPads hadden nog steeds een fysiek simkaartslot. Mocht je nog een van de genoemde iPad-modellen in gebruik hebben, dan kun je contact opnemen met je mobiele provider om een data-abonnement af te sluiten. De bijbehorende simkaart stop je dan in de iPad. Helaas ondersteunen deze modellen nog geen eSIM, dus je zult bij een lokale provider moeten aankloppen en kunt niet terecht bij internationale aanbieders zoals Gigsky.

In een supportdocument van Apple is het volgende te lezen:

Vanaf 1 oktober 2022 is Apple SIM-technologie niet langer beschikbaar voor het activeren van nieuwe mobiele data-abonnementen op iPad. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie over het activeren van een mobiel data-abonnement op de iPad.

Nou, dat hebben we alvast voor je gedaan.

iPad-abonnementen bij T-Mobile

De meeste Nederlandse providers bieden nog steeds data-abonnementen voor tablets en laptops aan. Zo kun je bij T-Mobile kiezen uit sim only voor 1, 5 of een onbeperkt aantal gigabytes, af te sluiten voor 1 of 2 jaar en bruikbaar in zowel Nederland als de EU. De prijs ligt wel aan de hoge kant, dus wellicht kun je beter even kijken bij T-Mobile’s goedkopere merken Tele2 en Ben:

iPad-abonnementen bij Vodafone

Bij Vodafone kun je kiezen uit drie databundels van respectievelijk 1, 5 of 15GB. Ook hiervoor betaal je een behoorlijke prijs:

iPad-abonnementen bij KPN

Voor de volledigheid kijken we ook nog even bij KPN, al is deze provider eigenlijk zelden de goedkoopste. De prijs blijft hetzelfde als je een 1-jarig contract afsluiten en wordt €1,- er maand duurder als je voor maandelijks opzegbaar kiest:

Het lijkt erop dat de bundels bij alle grote providers een beetje stil in de tijd hebben gestaan: je krijgt relatief weinig GB’s en moet een forse prijs betalen. Je bent waarschijnlijk beter af door een wat grotere iPhone-databundel te nemen en dan via persoonlijke hotspot de data delen met je iPad (en ja, dat mag). Ook zou je eens bij budgetaanbieders kunnen kijken voor een goedkoop abonnement ‘erbij’. Voorbeelden zijn Simpel, Simyo, Budget Mobiel en Hollandsnieuwe.