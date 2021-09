De iPad mini 6 is met zijn nieuwe design en betere chip één van de hoogtepunten van Apple’s september 2021-presentatie. Maar nu de kleinste iPad uit de familie in steeds meer handen van consumenten komt, duiken er ook meer klachten op over het scherm. Je merkt dit vooral tijdens het scrollen in portretstand.



‘Scherm iPad mini 6 heeft last van jelly scrolling’

Het fenomeen wordt ook wel jelly scrolling genoemd en speelt bij meer tablets en soortgelijke displays. Wat je als gebruiker ziet, is dat tijdens het scrollen het linker deel van het scherm in een andere snelheid scrollt dan het rechter deel. In de praktijk leeft dit een soort golfbeweging op, waardoor het er een beetje ‘flubberig’ uit kan zien. In onderstaande tweet van The Verge-journalist Dieter Bohn zie je hoe dit er in slowmotion uit ziet.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left. In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI — Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021

Behalve de iPad mini 2021, zouden ook andere tablets hier last van hebben. Het speelt vooral bij 60Hz-displays. Volgens de berichten zou het echter bij de nieuwste iPad mini extra opvallen. Via deze website kun je het ook zelf testen op jouw eigen iPad of ander display. We hebben het getest op een iPad Air 2020 en daar bleek dit niet te spelen.

In het geval van de iPad mini 2021 wordt het rechter deel van het scherm sneller ververst dan het linker deel. In de landschapsweergave zou het probleem veel minder opvallen. Het is nog niet bekend waar dit probleem in het geval van de iPad mini precies door veroorzaakt wordt. Het kan een hardwareprobleem zijn, maar het probleem kan ook in de software zitten. Gebruikers die met hun iPad mini teruggegaan zijn naar de Apple Store en hun model hebben omgeruild, merkten hetzelfde op het nieuwe exemplaar.

Tijdens de eerste ervaringen van de iPad mini 2021 waren de internationale media positief over dit model. Daarbij is dit jelly scrolling niet opgevallen.