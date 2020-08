Gerucht: ‘iPad Air 4 komt in maart 2021, iPad Pro volgende maand’

‘iPad Air 4 komt in 2021’

Deze voorspellingen komen van de Chinese site MyDrivers. De iPad Air 4 zou in maart 2021 in de winkel moeten liggen en is voorzien van een A14-processor, zeggen buitenlandse bronnen. De iPad Pro komt volgende maand al. Beide apparaten groeien dichter naar elkaar toe, als het gaat om design en functies. De iPad Air 4 krijgt een Smart Connector op de achterkant om het nieuwe Magic Keyboard te kunnen gebruiken. Ook zou Apple van plan zijn om de overstap te maken van de Lightning-connector naar USB-C, zoals al bij de Pro is gedaan.



Er zitten 4 stereospeakers in en een 11-inch Liquid Retina-scherm. Qua opslag kun je kiezen uit 128GB, 256GB en 512GB. Het zou hier in feite om 10,8-inch kunnen gaan, zoals eerder genoemd door analist Ming-Chi Kuo. De iPad Air 4 krijgt in ieder geval een groter scherm en smallere randen.

Daarmee neemt de iPad Air een aantal eigenschappen van de iPad Pro over. De prijs zal ook wat hoger liggen: het begint bij $649 en dat is $150 meer dan het huidige model. De laatste keer dat Apple de iPad Air een update gaf was in maart 2019, nadat het model sinds 2014 niet was vernieuwd. Het huidige model heeft een 10,5-inch LCD-scherm en kan met een toetsenbordhoes van Logitech worden voorzien van een trackpad.

MyDrivers beweert ook dat Apple een nieuw Magic Keyboard voor de iPad Air 4 zal uitbrengen. Dat gerucht klonk al eerder. Nu is de extra dure toetsenbordhoes alleen verkrijgbaar voor de iPad Pro.

Nieuwe iPad Pro komt volgende maand’

De Chinese site claimt ook dat er in september een update voor de iPad Pro komt. Dit zou samenvallen met de nieuwe iPhones, die Apple ook altijd in het najaar presenteert. Mogelijk zit er een micro-LED-scherm in, maar dit kan ook worden uitgesteld naar de eerste helft van 2021.

Verder zou Apple plannen hebben om de iPad mini te vernieuwen, maar bij dit model blijft de Lightning-poort bestaan. Het zou gaan om een kleine verbetering in schermformaat. Of MyDrivers het bij het juiste eind heeft weten we binnenkort, als het september is.