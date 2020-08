Er zijn in de loop van de tijd heel wat takenlijst-apps geweest. Clear en Wunderlist waren veruit de populairste. Maar Clear is verdwenen en Wunderlist is opgeslokt door Microsoft. Voor de fans van Clear gloort er nu toch weer op, dankzij de terugkeer van Clear 2. Je kunt zelf meehelpen testen!

Clear 2: populaire todo-lijst is terug

Clear was sinds 2012 verkrijgbaar in de App Store en trok een vaste schare fans. De app viel op door de kleurbanen, waarmee je in een oogopslag zag welke taken prioriteit hadden. In 2018 werd Clear nog bijgewerkt voor de toenmalige iPhone X. De app verdween toen echter wel van de Apple Watch.



Maar echt goed onderhouden werd de app niet. Het aantal updates van de afgelopen vijf jaar zijn op één hand te tellen. Nu zijn de ontwikkelaars terug met Clear 2.

Er is nu een eerste openbare betatest van Clear 2, waar iedereen aan kan meedoen. Hiervoor open je de volgende link op een iPhone, waarop de TestFlight-app is geïnstalleerd:

https://testflight.apple.com/join/rjDFgcOP

Je kunt de app zonder risico en kosten nu alvast proberen. De app is nog steeds erg simpel. Je tikt onderaan het beginscherm om een nieuwe lijst te maken. Vervolgens tik je steeds op het scherm voor een nieuw item. Door te vegen kun je een taak als gedaan afvinken en om je lijstjes extra leuk te maken kun je emoji gebruiken. Clear is ideaal voor takenlijsten die niet al te ingewikkeld zijn. Wil je veel instellingsmogelijkheden, dan kun je beter even kijken naar onze favoriete takenlijst-apps.

Er zitten in deze nieuwe versie ook wat trucs, die we de komende tijd gaan proberen. Er zit namelijk meer in dan je op het eerste gezicht ziet. Zo kun je snel tekstlijsten importeren en screenshots toevoegen, is de navigatie verbeterd en kun je nu bedienen met twee handen. Clear 2 wordt overigens gemaakt door een compleet nieuw team, maar qua uiterlijk zul je de app meteen weer herkennen.