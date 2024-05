Terwijl Nederland een dicht netwerk van Apple Premium Resellers en andere Apple-retailers heeft, is dat in Duitsland heel anders. Je kunt terecht bij de grootwinkelketens MediaMarkt en Saturn, die beide van dezelfde eigenaar zijn. Daarnaast kopen Duitsers massaal hun Apple-spullen online, voornamelijk bij Amazon. Eén winkelketen kom je nog wel eens in het straatbeeld tegen: Gravis. Het is een van de belangrijkste reparate- en servicepartners van Apple. Maar dat zal niet lang meer duren, want moederbedrijf Freenet AG gooit de handdoek in de ring. Sommige iCulture-lezers zullen Gravis kennen uit de begindagen van de HomePod mini, omdat ze een van de weinige Duitse winkels waren die naar Nederland verstuurden. Zelf kwamen we tijdens bezoekjes aan Duitsland regelmatig in de winkels, omdat Gravis een aardig smart home-aanbod heeft.

Gravis werd in 1986 opgericht door een paar studenten uit Berlijn. In 2013 volgde de overname door Freenet, een grote internetprovider. Dat ging lange tijd goed, totdat er sinds 2022 alleen nog maar verliezen werden gedraaid. Gravis probeerde partners te vinden en bedrijven samen te voegen, maar het lukte niet om een goede oplossing te vinden om de oplopende verliezen te compenseren.

Freenet had in maart al aangegeven dat de Gravis-winkels op termijn zouden verdwijnen, maar de sluiting komt nu eerder dan verwacht. Door de toenemende online handel en de strenge eisen vanuit Apple lukt het niet meer om Gravis winstgevend te maken. Op 15 juni sluiten alle winkels en vanaf 30 juni worden de medewerkers ontslagen. Er komt een sociaal plan voor de getroffen medewerkers.

In sommige Gravis-winkels waren gezellige zitjes waar je je devices kon opladen, zoals hier bij Gravis in Münster.

Er zullen weinig Nederlanders zijn die nog spullen ter reparatie bij Gravis hebben liggen, maar mocht dat het geval zijn dan zal dit voor 30 juni worden afgerond. Nieuwe reparatiegevallen worden nog tot 15 mei aangenomen. Het bedrijf wil ervoor zorgen dat alle garantieclaims ook na de sluiting worden gehonoreerd. Details hierover zullen op de website verschijnen, die voorlopig online blijft.

Terwijl Gravis de winkels sluit, is een andere winkelketen juist op uitbeidingspad: het Nederlandse Coolblue heeft de afgelopen tijd winkels geopend in de Duitse steden Essen en Düsseldorf. Coolblue heeft echter een veel breder aanbod, met onder andere wasmachines, koffie-automaten en televisies. Daarmee is het eerder een concurrent van MediaMarkt dan van Gravis.