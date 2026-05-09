In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Unconditional (seizoen 2)
Een moeder-dochtervakantie loopt helemaal mis als Gali opgepakt wordt voor drugsbezig. Haar moeder Orna gelooft er niks van en zet alles op alles om haar dochter vrij te krijgen, maar raakt volledig verstrikt in Gali’s geheimen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Send Help
Wanneer twee collega’s na een vliegtuigcrash stranden, worden zij gedwongen samen te werken. Maar oude frustraties en de kantoorkloof verdwijnen niet zomaar. Ver weg van de bewoonde wereld ontstaat een intrigerend kat-en-muisspel vol overlevingsdrang. Wie trekt er aan het langste eind als de beschaving wegvalt?
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Kastanjemanden (seizoen 2)
Op een afschuwelijke plaats delict ligt een eng kastanjepoppetje. Twee detectives gaan op zoek naar een moordenaar gekoppeld aan een vermist kind van een politica.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Citadel (seizoen 2)
Acht jaar geleden viel Citadel. Het onafhankelijke wereldwijde spionageagentschap – belast met het handhaven van de veiligheid van alle mensen – werd verwoest door agenten van Manticore, een machtig syndicaat dat de wereld manipuleert in de schaduw. Bij de val van Citadel werd het geheugen van elite-agenten Mason Kane (Richard Madden) en Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas ) gewist toen ze ternauwernood ontsnapten aan de dood. Sindsdien blijven ze verborgen, bouwen een nieuw leven op onder nieuwe identiteiten, zich niet bewust van hun verleden. Tot op een nacht, wanneer Mason wordt opgespoord door zijn voormalige Citadel-collega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), die zijn hulp hard nodig heeft om te voorkomen dat Manticore een nieuwe wereldorde vestigt. Mason zoekt zijn voormalige partner Nadia op, en de twee spionnen beginnen aan een missie die hen over de hele wereld voert in een poging om Manticore te stoppen, terwijl ze te maken hebben met een relatie die gebaseerd is op geheimen, leugens en een gevaarlijke, maar eeuwige liefde.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Filthy Fortunes (seizoen 2)
In de Verenigde Staten liggen niet-opgeëiste kostbaarheden begraven op zolders, kelders en garages van gewone mensen; Matt Paxton reist door het land op zoek naar zeldzame, grote items die verborgen zijn in enkele van de meest rommelige, smerige huizen die je je kunt voorstellen; Zijn prioriteit is om de overbelaste eigendommen op te ruimen en zijn vondsten zo snel en voor zoveel mogelijk geld te verkopen om de ultieme betaaldag voor hem en zijn klanten veilig te stellen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Prisoner (seizoen 1)
Een jonge en ambitieuze gevangenisbewaarder bevindt zich midden in een strijd om de macht in de criminele onderwereld, waar misdaadheren proberen aan gerechtigheid te ontkomen. Maar om dat te bereiken, zal ze snel moeten leren vertrouwen op een van de mannen die ze juist achter de tralies wil zetten.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Het Jachtseizoen: Most Wanted (seizoen 3)
De mannen van StukTV beginnen aan hun grootste jacht ooit op vijftien bekende Nederlanders. In oranje gevangenispakken moeten ze vijf dagen uit handen blijven van Team Stuk, zonder telefoon of geld. Vanuit hun hightech-jachtbus krijgen Giel, Thomas en Stefan hulp van het publiek, dat live informatie doorspeelt. Een zenuwslopend kat-en-muisspel volgt.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Jumpers
Wetenschappers hebben ontdekt hoe ze het menselijk bewustzijn kunnen “jumpen” naar levensechte, robotachtige dieren. Hierdoor kunnen mensen met dieren communiceren als dieren! Het avontuur volgt Mabel, een dierenliefhebber die de kans grijpt om deze technologie te gebruiken, en daarbij mysteries onthult in de dierenwereld die haar wildste verbeelding te boven gaan.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl