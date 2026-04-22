Deze handige macOS-functie komt ook naar de iPad in iPadOS 26.5

Nieuws iOS en iPadOS
Apple brengt vaak functies van macOS naar iPadOS (en vice versa). Nu komt er weer een macOS-functie naar de iPad (en ook naar de iPhone).
Sasha Koevoets -

In de beta van iOS 26.5 en iPadOS 26.5 zitten een aantal nieuwe functies, die we eerder al hebben uitgelicht. Eén vernieuwing is echter grotendeels onopgemerkt gebleven – tot nu. 9to5Mac ontdekte namelijk dat je – net als op de Mac – voortaan veel eenvoudiger een Magic‑accessoire kunt koppelen met je iPhone of iPad.

Apple’s Magic-accessoires koppelen

Apple werkt continu aan het eenvoudiger verbinden van accessoires met je apparaten. In iOS 26.5 en iPadOS 26.5 wordt dat merkbaar dankzij verbeterde ondersteuning voor Apple’s Magic-accessoires, zoals de Magic Mouse, het Magic Keyboard en het Magic Trackpad.

Tot nu toe kon je deze accessoires al via de usb‑c‑poort aansluiten om direct verbinding te maken. Zodra je de kabel loskoppelde, werd de verbinding ook weer verbroken en moest je alles opnieuw koppelen. In iOS 26.5 en iPadOS 26.5 is die irritatie verholpen: na het koppelen via usb‑c blijft het accessoire nu ook draadloos verbonden, zelfs nadat je de kabel uit de usb‑c‑poort haalt. Dat werkt vergelijkbaar met hoe het al jaren op de Mac gaat.

De functie komt zowel naar de iPhone als de iPad, maar is vooral interessant voor iPad‑gebruikers die regelmatig een Magic Keyboard of Magic Trackpad gebruiken. Voor hen wordt het nog eenvoudiger om snel en blijvend verbinding te maken met deze accessoires. Met de usb-c-poort op je iPad kan je veel meer apparaten aansluiten dan alleen accessoires, wij hebben een aantal van de beste toepassingen onder elkaar gezet.

Wanneer komt iPadOS 26.5?

In iOS 26.5 en iPadOS 26.5 worden vooral verbeteringen doorgevoerd op de achtergrond. Deze versie bevindt zich op dit moment nog in de betafase, met de verwachting dat de definitieve update in mei 2025 voor alle gebruikers beschikbaar komt. Voor iPadOS lijken er vooralsnog weinig iPad-specifieke vernieuwingen te zijn, maar op de iPhone komen er wel weer een aantal handige nieuwe functies bij. Welke dat precies zijn, lees je in ons uitgebreide artikel.

Plaats een reactie

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

iOS 26 bento overzicht
Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar