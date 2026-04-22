Apple brengt vaak functies van macOS naar iPadOS (en vice versa). Nu komt er weer een macOS-functie naar de iPad (en ook naar de iPhone).

In de beta van iOS 26.5 en iPadOS 26.5 zitten een aantal nieuwe functies, die we eerder al hebben uitgelicht. Eén vernieuwing is echter grotendeels onopgemerkt gebleven – tot nu. 9to5Mac ontdekte namelijk dat je – net als op de Mac – voortaan veel eenvoudiger een Magic‑accessoire kunt koppelen met je iPhone of iPad.

Apple’s Magic-accessoires koppelen

Apple werkt continu aan het eenvoudiger verbinden van accessoires met je apparaten. In iOS 26.5 en iPadOS 26.5 wordt dat merkbaar dankzij verbeterde ondersteuning voor Apple’s Magic-accessoires, zoals de Magic Mouse, het Magic Keyboard en het Magic Trackpad.

Tot nu toe kon je deze accessoires al via de usb‑c‑poort aansluiten om direct verbinding te maken. Zodra je de kabel loskoppelde, werd de verbinding ook weer verbroken en moest je alles opnieuw koppelen. In iOS 26.5 en iPadOS 26.5 is die irritatie verholpen: na het koppelen via usb‑c blijft het accessoire nu ook draadloos verbonden, zelfs nadat je de kabel uit de usb‑c‑poort haalt. Dat werkt vergelijkbaar met hoe het al jaren op de Mac gaat.

De functie komt zowel naar de iPhone als de iPad, maar is vooral interessant voor iPad‑gebruikers die regelmatig een Magic Keyboard of Magic Trackpad gebruiken. Voor hen wordt het nog eenvoudiger om snel en blijvend verbinding te maken met deze accessoires. Met de usb-c-poort op je iPad kan je veel meer apparaten aansluiten dan alleen accessoires, wij hebben een aantal van de beste toepassingen onder elkaar gezet.

Bekijk ook Usb-c op de iPad: dit kun je aansluiten, dit werkt wel en niet Alle iPad-modellen hebben tegenwoordig de usb-c-aansluiting in plaats van Lightning. Wat zijn de voordelen daarvan en wat kun je er zoal mee doen? We duiken in de toepassingen van usb-c op de iPad.

Wanneer komt iPadOS 26.5?

In iOS 26.5 en iPadOS 26.5 worden vooral verbeteringen doorgevoerd op de achtergrond. Deze versie bevindt zich op dit moment nog in de betafase, met de verwachting dat de definitieve update in mei 2025 voor alle gebruikers beschikbaar komt. Voor iPadOS lijken er vooralsnog weinig iPad-specifieke vernieuwingen te zijn, maar op de iPhone komen er wel weer een aantal handige nieuwe functies bij. Welke dat precies zijn, lees je in ons uitgebreide artikel.