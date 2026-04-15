Veel mensen vinden Liquid Glass niet om over naar huis te schrijven. Je kan deze nu iets rustiger laten ogen door een nieuwe schakelaar. Zo doe je dat.

In iOS 26 gooide Apple roer compleet om wat betreft design. Met Liquid Glass ging Apple een totaal andere kant op en niet iedereen was erover te spreken. In de tussentijd heeft Apple al de nodige aanpassingen gedaan, maar met iOS 26.4 of nieuwer kan je nog een onderdeel van dit design aanpassen.

Wat doet Verminder heldere effecten

Waar iOS normaal korte flitsen en lichteffecten laat zien, kunnen sommige dit als vervelend ervaren. Daarom introduceert Apple in iOS 26.4 de optie Verminder heldere effecten. Met deze instelling is de interface een stuk subtieler, maar reageert nog steeds op je aanraking, alleen dan zonder de opvallende highlights die onrustig kunnen ogen.

Verder zorgt deze optie ervoor dat de felle Liquid Glass‑highlights bij het aantikken van knoppen en velden worden afgezwakt, snelle oplichtende animaties minder nadrukkelijk in beeld komen en het geheel rustiger oogt, terwijl de bediening verder hetzelfde blijft.

Links: verminder heldere effecten uitgeschakeld Rechts: verminder heldere effecten ingeschakeld

In combinatie met de al bestaande mogelijkheid om over te schakelen naar het meer klassieke, getinte uiterlijk (in plaats van de standaard Heldere‑look), kun je het Liquid Glass‑design zo ver terugschroeven dat het weer sterk doet denken aan het uiterlijk van vóór iOS 26.

Zo maak je Liquid Glass minder intens

Zo schakel je deze functie in: Open Instellingen. Ga naar Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte. Scroll naar beneden en zet de schakelaar bij Verminder heldere effecten aan.

Wil je je iPhone nog rustiger maken, dan kun je in de Instellingen ook kiezen voor de meer klassieke, getinte Liquid Glass‑stijl. Door beide opties te combineren bepaal je zelf hoe nadrukkelijk het nieuwe design in het dagelijks gebruik naar voren komt. In onze aparte tip lees je stap voor stap hoe je de getinte versie van Liquid Glass inschakelt.

