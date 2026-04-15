Liquid Glass verminderen in iOS 26.4: zo wordt je iPhone weer beter leesbaar

Veel mensen vinden Liquid Glass niet om over naar huis te schrijven. Je kan deze nu iets rustiger laten ogen door een nieuwe schakelaar. Zo doe je dat.
Sasha Koevoets -

In iOS 26 gooide Apple roer compleet om wat betreft design. Met Liquid Glass ging Apple een totaal andere kant op en niet iedereen was erover te spreken. In de tussentijd heeft Apple al de nodige aanpassingen gedaan, maar met iOS 26.4 of nieuwer kan je nog een onderdeel van dit design aanpassen.

Wat doet Verminder heldere effecten

Waar iOS normaal korte flitsen en lichteffecten laat zien, kunnen sommige dit als vervelend ervaren. Daarom introduceert Apple in iOS 26.4 de optie Verminder heldere effecten. Met deze instelling is de interface een stuk subtieler, maar reageert nog steeds op je aanraking, alleen dan zonder de opvallende highlights die onrustig kunnen ogen.

Verder zorgt deze optie ervoor dat de felle Liquid Glass‑highlights bij het aantikken van knoppen en velden worden afgezwakt, snelle oplichtende animaties minder nadrukkelijk in beeld komen en het geheel rustiger oogt, terwijl de bediening verder hetzelfde blijft.

Links: verminder heldere effecten uitgeschakeld Rechts: verminder heldere effecten ingeschakeld

In combinatie met de al bestaande mogelijkheid om over te schakelen naar het meer klassieke, getinte uiterlijk (in plaats van de standaard Heldere‑look), kun je het Liquid Glass‑design zo ver terugschroeven dat het weer sterk doet denken aan het uiterlijk van vóór iOS 26.

Zo maak je Liquid Glass minder intens

Zo schakel je deze functie in:

  1. Open Instellingen.

  2. Ga naar Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte.

  3. Scroll naar beneden en zet de schakelaar bij Verminder heldere effecten aan.

Wil je je iPhone nog rustiger maken, dan kun je in de Instellingen ook kiezen voor de meer klassieke, getinte Liquid Glass‑stijl. Door beide opties te combineren bepaal je zelf hoe nadrukkelijk het nieuwe design in het dagelijks gebruik naar voren komt. In onze aparte tip lees je stap voor stap hoe je de getinte versie van Liquid Glass inschakelt.

Zo kun je Liquid Glass bijna helemaal uitschakelen voor een betere leesbaarheid van iOS 26

Vind je het Liquid Glass-ontwerp van iOS 26 te onduidelijk door de vele transparantie in meldingen, knoppen en andere elementen? Je kunt in een paar stappen iOS 26 minder transparant maken met een simpele instelling.

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

iOS 26 bento overzicht
Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26

