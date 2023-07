Je kunt op de iPhone gemakkelijk een andere beltoon instellen, zodat je eens wat anders hoort dan het standaard melodietje van iedereen. Maar de keuze is beperkt en het verandert nauwelijks: we hebben al jaren dezelfde 29 beltonen en 13 meldingstonen. Diezelfde stilstand zie je ook bij de standaard ringtone van iOS:

Met de komst van de iPhone X vond Apple het tijd voor een nieuw geluidje, namelijk Bezinning. Als je naar dit lijstje kijkt, zou het in iOS 17 wel weer eens tijd zijn voor een nieuwe standaard ringtone, maar de beta maakt duidelijk dat dit niet zo is. Bezinning blijft nog wel even de standaard ringtone.



Of dat erg is? Er was een tijd dat ringtones helemaal hot waren: we maakten ze zelf of kochten ze bij ringtone-cowboys. De iPhone kwam in 2007 op de markt, op een moment dat de ringtone-hype alweer wat aan het afkoelen was. Je kunt nog steeds betaalde ringtones in de iTunes Store kopen en die collectie wordt nog steeds bijgewerkt. Zo kun je bijvoorbeeld de allernieuwste single ‘Speak Now’ (2023) van Taylor Swift als ringtone kopen. Zo’n ringtone kost tegenwoordig €1,29 per stuk, dezelfde prijs die je ook voor een volledig nummer betaalt in de iTunes Store.

Keuze genoeg uit wallpapers

Maar de ringtone-collectie op de iPhone verandert niet. Hoe anders is het bij wallpapers. Bij elke nieuwe iPhone krijgen we een nieuw kleurenpatroon als wallpaper erbij. En bij elke nieuwe iPad en Mac worden de designers van Apple aan het werk gezet om weer een nieuw achtergrondje te maken. Tussendoor maken designers zoals @BasicAppleGuy nieuwe wallpapers voor mensen die snel verveeld raken. Er is dus keuze genoeg uit miljoenen achtergrondjes voor je iPhone-scherm.

Ik heb wel een vermoeden waarom Apple niet zoveel aandacht aan ringtones besteedt: je hoort ze toch bijna nooit. De laatste keer dat ik een ‘Marimba‘ in het wild hoorde is alweer een tijdje geleden en de huidige ringtone ‘Bezinning’ zou ik niet zomaar kunnen neuriën. Heel wat mensen die ik ken hebben hun iPhone de hele dag op mute staan en hebben dus helemaal geen behoefte aan een ringtone.

Ten eerste merk je snel genoeg dat er een telefoontje binnenkomt, zeker als je een Apple Watch hebt. Het trillen van de Apple Watch attendeert mij er meestal als eerste op dat er iemand belt. Ten tweede (en dit is sterk persoonsafhankelijk): wie belt er tegenwoordig nog? Dingen die snel afgehandeld moeten worden, doe ik via de chat en voor persoonlijk contact spreek ik liever 1-op-1 af. Als er iemand belt is het meestal een telemarketeer, die ik toch niet wil spreken. En als het een bekende is, gebeurt het vaak dat we vooraf in de chat al tegen elkaar zeggen: zullen we hierover even bellen?

Ringtones zijn nuttig, maar niet voor iedereen

Soms hoor je nog een ringtone, meestal bij mensen die hun iPhone in een bookcase bewaren, die diep in hun tas is weggestopt. Als de telefoon gaat zie je ze paniekerig in de tas frummelen om tijdig te kunnen opnemen, voordat de ander ophangt. In dat geval snap ik dat trillen niet genoeg is en dat je een duidelijke ringtone wil hebben. Ook bij mensen die veel onderweg zijn en snel bereikbaar moeten zijn, zoals servicemonteurs en ambulancepersoneel, snap ik dat je een goed herkenbare ringtone wil hebben. Maar bij mensen zoals ik die de hele dag met hun iPhone in de hand zitten, is een ringtone helemaal niet zo belangrijk meer.

Wat vind jij? Moet Apple meer aandacht besteden aan ringtones? Laat het weten in de reacties!