In de Boeken-app kun je vanaf iOS 13 leesdoelen instellen. Het is beschikbaar voor leesboeken en luisterboeken. Standaard staat je leesdoel ingesteld op 5 minuten, maar je kunt het ook opvoeren naar 1440 minuten per dag.

Leesdoelen in de Boeken-app

Heb je een goed voornemen om vaker te gaan lezen? Dan gaat de Boeken-app op de iPhone, iPad en Mac je daarbij helpen. Je kunt leesdoelen instellen, waarbij je kunt kiezen hoeveel minuten per dag je wilt besteden. Je ziet ook hoeveel boeken je dit jaar al hebt gelezen en je kunt ook dit doel aanpassen. Een dergelijke functie was al beschikbaar op Kobo en op andere ereaders. Het gaat om leesdoelen per dag en per jaar, waarbij je je prestaties kunt delen met vrienden via e-mail en sociale media. Je kunt geen badges verdienen en je kunt ook geen vrienden uitdagen.

Leesdoel instellen per dag

Je kunt voor elke dag instellen dat je een bepaald aantal minuten wilt lezen. Standaard staat dit op 5 minuten en Apple gaat er bij de aankondiging van deze nieuwe functie vanuit dat je even een boek leest of naar een audioboek luistert als je in de rij staat voor koffie, tijdens de reis naar je werk of voordat je in bed kruipt. Je kunt daarmee een streak opbouwen en in een overzicht bekijken hoever je bent gevorderd.

Zo stel je een leesdoel in minuten per dag in:

Open de Boeken-app in iOS 13 of nieuwer. Ga naar het tabblad Lees ik nu. Tik bovenin op het blauwe linkje Vandaag gelezen. Je ziet nu hoeveel minuten je heb gelezen. Tik op Pas doel aan. Kies een waarde tussen 1 en 1440 minuten (dit is 24 uur).

Boeken per jaar instellen

Je kunt ook instellen hoeveel boeken je per jaar wilt lezen. Dit kan een waarde zijn tussen 1 en 365, dus dat laatste komt neer op het lezen van één boek per dag. Op een overzicht zie je hoe ver je bent gevorderd. Standaard gaat Apple er vanuit dat je 3 boeken per jaar wilt lezen.

Bekijk je leesdoel via de stappen hierboven.

Je ziet in het overzicht hoeveel boeken (van de standaard 3) je al hebt gelezen.

Tik op Pas doel aan om dit te wijzigen.

Leesdoelen uitschakelen

Vind je de leesdoelen helemaal niets en wil je ook geen meldingen ontvangen? Dan kun je ze uitschakelen.

Leesdoelen uitschakelen doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Boeken. Zet de schakelaar bij Leesdoelen uit.

Je krijgt nu geen leesindicatoren in ‘Lees ik nu’ te zien en je ontvangt ook geen meldingen.

Wil je nog wel de leesdoelen blijven gebruiken, maar geen meldingen meer ontvangen, dan kan dat ook:

Tik op je accountfoto in de rechterbovenhoek van de app. Tik op Meldingen. Zet de schakelaar bij Leesdoelen uit.

Hiermee zet je dus niet de leesdoelen zelf uit, maar alleen de meldingen.

Leesdoelen delen met anderen

Ben je er trots op dat je je doel hebt bereikt? Dan kun je dit delen met vrienden. Bekijk je leesdoel via de stappen hierboven en je kunt met de knop Deel een berichtje naar anderen sturen via e-mail, iMessage, Slack of welke andere dienst je wilt.

Lees meer over de Boeken-app in onderstaand overzicht.