Op de nieuwe iPad Pro 2024 en iPad Air 2024 kun je meer informatie zien over de batterijcapaciteit. Je kunt ook een oplaadlimiet instellen en dat is voor het eerst op een iPad, zo kan iCulture als eerste melden.

De functie batterijconditie kennen we inmiddels al jaren op de iPhone. En sinds de iPhone 15-serie kun je ook eenvoudig zien hoe vaak de iPhone-batterij opgeladen is. Op de iPad ontbraken dit soort functies altijd, waardoor je terug moest vallen op externe software om inzicht te krijgen in de status van de batterij. Met de komst van de nieuwe iPads is dat veranderd. De functie batterijconditie is namelijk (voor het eerst) beschikbaar op de iPad, namelijk op de iPad Pro 2024 en iPad Air 2024. Dit ontdekte iCulture op onze reviewexemplaren.

iPad batterijconditie nieuw op 2024-modellen

Het nieuwe menu Batterijconditie vind je op de iPad Air 2024 en iPad Pro 2024, via Instellingen > Batterij > Batterijconditie. Je hebt hier nagenoeg dezelfde opties en informatie als op de meest recente iPhones. De batterijconditie geeft aan in welke staat de batterij verkeert (bijvoorbeeld “Normaal”), terwijl je met de maximumcapaciteit kan zien hoe goed de batterij nog presteert ten opzichte van nieuwstaat. Ook krijg je inzicht in het aantal volledige laadcycli (dus het aantal keer volledig opladen van 0% tot 100%). Ook zie je wanneer de batterij geproduceerd is en wanneer deze voor het eerst in gebruik genomen is.

Het is ook mogelijk om een oplaadlimiet in te stellen. Je kan ervoor kiezen om de batterij altijd maar tot 80% op te laten laden. Hiermee zorg je ervoor dat de batterij minder belast wordt, waardoor slijtage minder snel gaat. Deze functie werd geïntroduceerd in de iPhone 15-serie, maar is nu dus ook beschikbaar op de nieuwste iPads. Geoptimaliseerd opladen (waarbij de laatste 20% pas opgeladen wordt vlak voordat je het nodig hebt) ontbreekt op de iPad.

Tijdens de betaperiode waren er in de code al aanwijzingen gevonden dat de functie batterijconditie naar de iPad zou komen, maar het was tot nu toe onduidelijk voor welke modellen. Wij kunnen nu dus bevestigen dat dit beschikbaar is, maar alleen op de nieuwste 2024 iPads. Lees ook onze review van de iPad Pro 2024 voor onze ervaringen met de nieuwste en meest krachtige iPad.