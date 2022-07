De nieuwste update van tvOS staat klaar voor de Apple TV. In tvOS 15.6 worden algemene verbeteringen doorgevoerd. Ga je in de praktijk nog iets merken van deze update?

Zoals (helaas) wel vaker het geval is bij de Apple TV, is de nieuwste update niet zo heel bijzonder. In tvOS 15.6 worden algemene verbeteringen doorgevoerd. Deze zorgen ervoor dat alles soepel blijft werken in combinatie met je andere Apple-apparaten.



tvOS 15.6 beschikbaar

We hadden niet verwacht dat Apple nu nog nieuwe functies zou toevoegen. Inmiddels wordt namelijk ook getest met tvOS 16. Hier zit wel wat nieuws in waar sommige gebruikers gelukkig van zullen worden. In een apart artikel bespreken we de tvOS 16 functies. Hoe het ook zij, we adviseren in ieder geval om gewoon de update naar tvOS 15.6 te installeren. Zo blijft alles soepel werken.

tvOS 15.6 downloaden

tvOS 15.6 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 15.6 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

