Overstappen naar een eigen Netflix-account

Volgens Netflix is het een “veelgevraagde functie”, omdat mensen graag zelf de controle over hun account willen hebben. Maar het heeft ongetwijfeld ook te maken met het massaal delen van Netflix-accounts. Volgens schattingen van het bedrijf maken zo’n 100 miljoen huishoudens zich er schuldig aan. Netflix heeft daarom sinds begin dit jaar meerdere maatregelen getest om er iets aan te doen. Eén daarvan was de mogelijkheid om je profieldata mee te nemen naar een nieuw account. Het werd getest in Chili, Costa Rica en Peru en het was volgens een woordvoerder een groot succes. Vandaar dat Netflix het nu wereldwijd beschikbaar gaat maken.



Geen profieldata meer kwijt

Voorheen was het zo dat je je persoonlijke data van je profiel kwijtraakte als je naar een andere account overstapte. Je raakte je kijkhistorie, kijklijst en aanbevelingen kwijt en moest weer helemaal opnieuw beginnen. Met Profile Transfer is dat verleden tijd. “People move. Families grow. Relationships end. But throughout these life changes, your Netflix experience should stay the same,” schrijft Netflix-productmanager Timi Kosztin in een blogpost . De uitrol begint deze week wereldwijd, maar is niet direct zichtbaar. Het kan dus nog wel even duren voordat jij de optie ziet in je account.

Een animatie laat zien hoe het werkt. Bij het bekijken van je profiel op de desktop kun je ‘Transfer Profile’ kiezen. Netflix helpt je vervolgens bij het openen van een nieuw account. De eigenaar van het originele account krijgt een seintje zodra de overzetting is geslaagd. Wat zo te zien niet mogelijk is, is het overstappen naar een reeds bestaand Netflix-huishouden. Dat maakt het alsnog lastig als je van het account van je ouders naar een studentenhuis wil overstappen, of als je gewend bent aan ‘relatiehoppen’.

Netflix neemt ook andere maatregelen om het delen van accounts tegen te werken. Zo wordt eveneens in Latijns-Amerika gekeken of er meerdere logins vanuit verschillende locaties worden gedaan. Die klanten moeten dan voor ca. 3 euro per maand een extra abonnee toevoegen, als deze persoon verder wil blijven kijken. Daarmee maakt Netflix zich niet populair, terwijl het bedrijf al moeite heeft om abonnees binnenboord te houden. In het eerste kwartaal van 2022 stapten meer dan 200.000 abonnees op en in de eerste helft van dit jaar daalde Netflix’ wereldwijde marktaandeel van 32% naar 27%. Andere streamingdiensten zoals Disney+, HBO Max en Apple TV+ groeien juist. Netflix’ antwoord is een bundel met reclame en een lagere beeldkwaliteit van 720p die je voor $7 per maand in de VS kunt afsluiten.