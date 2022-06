Bij iedere grote iOS-update voert Apple in bijna al haar standaardapps wel wat vernieuwingen door. Dat geldt bij iOS 16 ook voor de Notities-app. Hoewel Apple hier tijdens de presentatie van de updates niet al te diep op in ging, hebben we een aantal handige nieuwe functies in de Notities-app ontdekt die het vermelden waard zijn. Het zijn stuk voor stuk functies die het gebruik net wat prettiger maken. Veel van de verbeteringen in de Notities-app in iOS 16 vind je ook in iPadOS 16 en macOS Ventura.

#1 Quick Note op iPhone

Beschikbaar op: iOS 16

De Quick Notes ken je sinds een paar jaar al van de iPad en Mac. Op de iPhone kon je deze snelle notities wel bekijken, maar ontbrak een manier om ze ook aan te maken. Vanaf iOS 16 is dat wel mogelijk. Je kan vanuit (bijna) elke app in het deelmenu een snelle notitie maken. Dit is anders dan de reeds bestaande snelkoppeling naar de Notities-app die je al in het deelmenu vindt. Het verschil is dat de snelle notities op een aparte plek in de Notities-app verzameld worden, terwijl de gewone Notities-knop in het deelmenu een compleet nieuwe notitie aanmaakt. De nieuwe optie staat meteen in de lijst met taken in het deelmenu. Ook vind je een nieuwe knop in het Bedieningspaneel voor de snelle notitie.

#2 Notities vergrendelen met toegangscode

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Het is al jaren mogelijk om een notitie te beveiligen met een wachtwoord, waarmee je kunt voorkomen dat iemand met toegang tot jouw ontgrendelde iPhone stiekem door je notities zit te bladeren. Je gebruikt daarvoor Face ID of Touch ID, maar je moest ook voor de Notities-app een eigen wachtwoord instellen. Vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura kun je in plaats van het aparte wachtwoord ook gewoon je toegangscode of Mac-wachtwoord gebruiken om vergrendelde notities te openen. Dat is wel zo makkelijk, omdat je dan niet nog een apart wachtwoord hoeft te onthouden. Je kan in de instellingen van de app op ieder moment kiezen welke optie je gebruikt.

#3 Notities gegroepeerd op datum met tussenkopjes

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

De aantekeningen in de Notities-app worden standaard altijd al gesorteerd op bewerkingsdatum. Maar in iOS 16 en de andere updates wordt dit ook duidelijk aangegeven met tussenkopjes. Je notities staan daardoor niet meer in een lange lijst, maar zijn onderverdeeld in kopjes als Vandaag, Gisteren, Afgelopen 7 dagen en bijvoorbeeld Mei. Dit biedt meer overzicht, helemaal als je op zoek bent naar bijvoorbeeld een aantekening waarvan je weet dat je die in de maand mei gemaakt hebt. Je kan deze datumkopteksten (zoals Apple het noemt) ook uitschakelen.

#4 Verbeteringen in slimme mappen

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Je kan in de Notities-app slimme mappen maken, met aantekeningen op basis van tags die je in de Notities-app gebruikt. Zo verschijnen alle gelijksoortige notities in een map bij elkaar. Maar vanaf iOS 16 en de andere updates kun je nog veel meer criteria toevoegen aan dergelijke slimme mappen dan alleen tags. Je kan filteren op aanmaakdatum, of er bijvoorbeeld een checklist in staat en op vergrendelde notities. Hierdoor zijn de slimme mappen een stuk bruikbaarder geworden, ook als je geen tags gebruikt. Je kan bij het maken van een slimme map ook kiezen of voldaan moet worden aan alle criteria of slechts aan één of meer. Deze optie vind je ook in het tagoverzicht.

#5 Makkelijker samenwerken, ook vanuit andere apps

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura

Je kan samenwerken in de Notities-app, bijvoorbeeld met een gezamenlijke aantekening met je partner voor een inpaklijst voor de vakantie. Of met je collega’s als je samen aan een project werkt. In iOS 16 gaat dit samenwerken een stukje makkelijker. Bovenaan elke notitie vind je nu meteen een deelknop waarmee je een openbare link deelt om te beginnen met samenwerken. Maar ook in andere apps wordt het samenwerken aan aantekeningen makkelijker gemaakt. In FaceTime bijvoorbeeld kun je tijdens een actief videogesprek meteen samenwerken aan een notitie, waarbij iedereen in het gesprek automatisch toegevoegd wordt. Dit werkt ook in de Berichten-app.

#6 Aangepast design van Notities-app in iOS 16

Beschikbaar op: iOS 16, iPadOS 16

Tot slot is de Notities-app op een paar punten qua design aangepast. Een groot verschil zien we bijvoorbeeld bij de ronde knop met de drie puntjes, rechtsboven in een aantekening. In iOS 15 opent er op het onderste deel van je scherm een scherm met alle opties onder elkaar, terwijl dit in iOS 16 een compacter pop-up menuutje is met alle opties dicht bij elkaar. Een groter deel van de aantekening blijft daardoor leesbaar. Dit soort wijzigingen vind je her en der in de Notities-app.

