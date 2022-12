iCulture Vandaag: dit was donderdag 8 december 2022

Gisteren verscheen de Release Candidate van iOS 16.2 en daar zitten meerdere functies in die we vorige week nog niet kenden! In ons artikel bekijk je welke iOS 16.2 functies dat zijn. Ook vertellen we je wat de releasedatum van iOS 16.2 waarschijnlijk is. Er was ook ander nieuws dan deze update. Zo is er een nieuwe IKEA SYMFONISK vloerlamp mét speaker. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



