We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Acapulco

Acapulco is een gloednieuwe sitcom, die zich afspeelt op de werkplek, maar dan wel met een nostalgische draai. Geproduceerd door Eugenio Derbez, die het zowel produceerde en zelf ook meespeelt. Miljardair Maximo Gallardo zoekt een verjaardagscadeautje voor zijn neef Hugo. In plaats van naar China vliegen om nieuwe sneakers voor hem te kopen, besluit hij dat Hugo wel eens een levensles mag leren en op eigen benen moet leren staan. Hij herinnert zich een zomer in de jaren tachtig, toen hij in de bediening werkte in Las Colinas, het populairste resort in Acapulco. En daarmee maken we meteen een flashback naar de jaren tachtig.

Acapulco is een vervolg ‘How to Be a Latin Lover’ (2017), een eerdere film van Derbez. Deze serie beeldt dan ook een bekend thema uit: hoe iemand van armoede kan opklimmen naar rijkdom en wat je daarvoor moet doen.

Bekijken: Acapulco

Muppets: Haunted Mansion

Te zien bij: Disney+

Halloween-special van de Muppets. Gonzo moet samen met Pepe een nachtje doorbrengen in een spookhuis.

The Billion Dollar Code

Te zien bij: Netflix

In het Berlijn van de jaren negentig vinden een kunstenaar en een hacker een nieuwe manier uit om de wereld te zien. Jaren later komen ze weer bij elkaar om Google aan te klagen wegens octrooi-inbreuk op die uitvinding.

The Movies That Made Us (S03)

Te zien bij: Netflix

Derde seizoen van deze serie, waarin wordt gekeken hoe bepaalde films destijds zijn gemaakt en welke invloed ze vandaag nog hebben. Met opnieuw zes klassiekers: Aliens, A Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Coming to America, Halloween en RoboCop. Lekker veel griezelen dus.

Bad Sport

Te zien bij: Netflix

In deze docuserie komen waargebeurde misdaad en sport samen. Wereldwijde controverses en schandalen worden onderzocht aan de hand van verslagen van betrokkenen.

There’s Someone Inside Your House

Te zien bij: Netflix

Makani en haar vrienden op de Osborne High School proberen een gemaskerde moordenaar te stoppen die het op de leerlingen heeft gemunt en hun grootste geheimen onthult.

The Manor

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een kwaadaardige kracht aast op de bewoners van een slaperig verzorgingstehuis in The Manor, een gotisch verhaal over terreur met een moderne twist. Wanneer een lichte beroerte haar vermogen om voor zichzelf te zorgen vermindert, verhuist Judith Albright (Barbara Hershey) naar Golden Sun Manor, een verzorgingstehuis met een voortreffelijke reputatie. Maar ondanks de beste inspanningen van het personeel, en een ontluikende vriendschap met medebejaarde Roland (Bruce Davidson), overtuigen vreemde voorvallen en nachtmerrie-achtige visioenen Judith ervan dat een duistere aanwezigheid rondwaart op het enorme landgoed. Als de bewoners op mysterieuze wijze beginnen te sterven, worden Judiths waarschuwingen afgedaan als fantasie. Zelfs haar toegewijde kleinzoon Josh (Nicholas Alexander) denkt dat haar angsten het gevolg zijn van dementie, en niet van demonen. Met niemand die haar wil geloven, moet Judith ofwel ontsnappen uit de beslotenheid van het landhuis, of het slachtoffer worden van het kwaad dat erin leeft.

Madres

Te zien bij: Amazon Prime Video

Beto (Tenoch Huerta) en Diana (Ariana Guerra), een jong Mexicaans-Amerikaans koppel dat hun eerste kind verwacht, verhuizen naar een klein stadje in het Californië in de jaren ’70 waar Beto een baan aangeboden heeft gekregen als manager van een boerderij. Geïsoleerd van de gemeenschap en geplaagd door verwarrende nachtmerries, onderzoekt Diana de vervallen bedrijfsranch waar ze verblijven. Ze vindt een gruwelijke talisman en een doos met de bezittingen van de vorige bewoners. Haar ontdekkingen leiden haar naar een waarheid die veel vreemder en angstaanjagender is dan ze ooit had kunnen denken.

Justin Bieber: Our World

Te zien bij: Amazon Prime Video

Oudjaar duurt nog even, maar deze documentaire loopt er alvast op vooruit. We zien hoe zanger Justin Bieber zich voorbereid op een optreden in het Beverly Hilton Hotel, midden in de pandemie van vorig jaar.

Demolition

Te zien bij: Videoland

Davis belandt op een nacht op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Hij heeft net het auto-ongeluk overleefd waarin zijn vrouw is overleden. Het ongeluk schudt Davis wakker uit zijn half-slapende bestaan. Hij begint zijn oude leven letterlijk te slopen, want je kunt pas opnieuw opbouwen als het oude gesloopt is.

Snow Angels

Te zien bij: Ziggo

Twee dagen voor Kerstmis. Terwijl Zweden verlamd is door een sneeuwstorm, verdwijnt de vijf weken oude Lucas op onverklaarbare wijze uit zijn huis. De ervaren politieagente Alice denkt dat er iets niet klopt in de verhalen van de ouders.

Night of the Living Dead: Animated

Te zien bij: Pathé Thuis

Johnny en Barbara bezoeken het graf van hun vader op een afgelegen kerkhof in Pennsylvania. Dan krijgen worden ze ineens aangevallen door zombies. Kunnen ze dit overleven?