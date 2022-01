112 bellen met je iPhone kan door gewoon het nummer in te toetsen, maar ook door gebruik te maken van SOS-noodmelding. Daar is nu nog een derde manier bijgekomen dankzij de nieuwe officiële 112NL-app. Deze is beschikbaar voor iPhones en Android en biedt diverse extra functies.



112NL-app: officiële app voor 112

De app biedt een aantal voordelen ten opzichte van gewoon 112 bellen. Na het downloaden van de app moet je je telefoonnummer invoeren en deze verifiëren via een sms-code. Daarna geef je je volledige naam door. Deze gegevens kunnen van pas komen voor de meldkamer, zodat je sneller geholpen kan worden. Je kan in de app ook je voorkeuren aangeven, bijvoorbeeld als je moedertaal niet Nederlands is of als je slechthorend bent of slecht kunt spreken. In dat geval kan de meldkamer automatisch een chat met je starten. Er zit ook een ingebouwde vertaalfunctie (via Google) in, mocht je geen Nederlands kunnen schrijven of lezen.

Als je met 112 belt, kun je ook zelf direct overschakelen naar een chat. Je keert hiervoor tijdens het bellen terug naar de app, waarna er automatisch een chat gestart wordt. Dat komt niet alleen van pas voor doven en mensen die slecht kunnen spreken, maar ook als je door wat voor noodsituatie dan ook niet kunt spreken.

Andere voordelen is dat de app meteen je locatie door kan geven zodra je via de app met 112 belt. Sinds een paar jaar wordt je locatie al via AML aan 112 doorgegeven, maar dit werkt mogelijk niet met alle telefoons. Met de 112NL-app wordt dat dus standaard geregeld. Tot slot kun je via het menu van de app ook meteen kiezen voor de politie, ambulance of brandweer, zodat je meteen de juiste afdeling krijgt.

De 112NL-app is beschikbaar voor zowel iPhone als Android.