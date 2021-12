Software is nooit echt af en daarom is Apple ook alweer druk bezig met iOS 15.3 en iPadOS 15.3, een aankomende update voor iPhone en iPad. In de beta van iOS 15.3 en iPadOS 15.3 verwachten we wel weer wat nieuwe functies. Zo verwachten we nog ergens in het voorjaar van 2022 Universal Control op de iPad. Daarnaast kan Apple op elk moment nog nieuwe functies introduceren of kleinere aanpassingen doen. In dit artikel over de beta van iOS 15.3 lees je wat er speelt.



Nieuwste iOS 15.3 Beta

iOS 15.3 Beta 1

17 december 2021 – De eerste beta van iOS 15.3 staat klaar voor ontwikkelaars. We verwachten dat daarin wel weer wat aanpassingen gedaan zijn. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij met de nieuwste info.

Nieuwste iPadOS 15.3 Beta

iPadOS 15.3 Beta 1

17 december 2021 – Voor de iPad heeft Apple ook de eerste beta van iPadOS 15.3 uitgebracht. De verwachte functies zijn ongeveer identiek aan iOS 15.3, dat we hierboven bespreken.

iOS 15.3 en iPadOS 15.3 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta downloaden via Apple’s ontwikkelaarswebsite. Daar vind je het juiste betaprofiel om op je iPhone te installeren. Doorgaans zijn er twee manieren voor het installeren van de update. Je kan het het juiste betaprofiel downloaden en de beta over-the-air te installeren of meteen overstappen als je het profiel al hebt. Een andere manier is door het zogenaamde Restore Image te downloaden en die vervolgens via de Finder op de Mac of iTunes op Windows op je iPhone zetten.

De publieke beta’s van iOS 15.3 en iPadOS 15.3 komen vlak na de ontwikkelaarsbeta beschikbaar. Het installeren van de publieke beta van iOS vereist wel dat je het juiste betaprofiel hebt en bent aangemeld voor Apple’s betaprogramma.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 15.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 15.2-beta’s. We verwachten iOS 15.2 in november/december 2021.

iOS 15.2 Release Candidate 2: 10 december 2021 (verschenen; buildnummer 19C57)

iOS 15.2 Release Candidate: 7 december 2021 (verschenen; buildnummer 19C56)

iOS 15.2 Publieke Beta 4: 2 december 2021 (verschenen; buildnummer 19C5050b)

iOS 15.2 Beta 4: 2 december 2021 (verschenen; buildnummer 19C5050b)

iOS 15.2 Publieke Beta 3: 16 november 2021 (verschenen; buildnummer 19C5044b)

iOS 15.2 Beta 3: 16 november 2021 (verschenen; buildnummer 19C5044b)

iOS 15.2 Publieke Beta 2: 10 november 2021 (verschenen; buildnummer 19C5036e)

iOS 15.2 Beta 2: 9 november 2021 (verschenen; buildnummer 19C5036e)

iOS 15.2 Publieke Beta 1: 28 oktober 2021 (verschenen; buildnummer 19C5026i)

iOS 15.2 Beta 1: 27 oktober 2021 (verschenen; buildnummer 19C5026i)

iOS 15.2 definitief: november/december 2021

Tijdlijn iPadOS 15.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 15.2-beta’s. We verwachten iPadOS 15.2 ook in november/december 2021.

iPadOS 15.2 Release Candidate: 7 december 2021 (verschenen; buildnummer 19C56)

iPadOS 15.2 Publieke Beta 4: 2 december 2021 (verschenen; buildnummer 19C5050b)

iPadOS 15.2 Beta 4: 2 december 2021 (verschenen; buildnummer 19C5050b)

iPadOS 15.2 Publieke Beta 3: 16 november 2021 (verschenen; buildnummer 19C5044b)

iPadOS 15.2 Beta 3: 16 november 2021 (verschenen; buildnummer 19C5044b)

iPadOS 15.2 Publieke Beta 2: 10 november 2021 (verschenen; buildnummer 19C5036e)

iPadOS 15.2 Beta 2: 9 november 2021 (verschenen; buildnummer 19C5036e)

iPadOS 15.2 Publieke Beta 1: 28 oktober 2021 (verschenen; buildnummer 19C5026i)

iPadOS 15.2 Beta 1: 27 oktober 2021 (verschenen; buildnummer 19C5026i)

iPadOS 15.2 definitief: november/december 2021

Over iOS 15.3

iOS 15.3 is de derde grote update sinds iOS 15 verscheen. We verwachten dat hierin vooral functies zitten die nog waren uitgesteld, aangevuld met wat bugfixes. Zo wachten we nog op Universal Control op de iPad en gaat Apple in de VS nog ondersteuning voor digitale rijbewijzen toevoegen. We houden je op de hoogte van alle noemenswaardige nieuwe functies en verbeteringen. De komende tijd verwachten we dat Apple nog meer kleine verbeteringen toevoegt gedurende de betaperiode. Wil je meer weten wat er nieuw is in iOS 15, lees dan ons overzicht met de belangrijkste functies.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 15 beta’s, lees je in ons aparte artikel.