Krijg jij van de Mail-app regelmatig de vraag om het wachtwoord van je Microsoft-account opnieuw in te voeren? Je bent niet de enige, want veel iOS 14-gebruikers klagen over de terugkerende melding voor het invoeren van het Microsoft-wachtwoord.

In de standaard Mail-app op de iPhone en iPad kun je allerlei soorten accounts toevoegen. Veel iPhone- en iPad-bezitters gebruiken de Mail-app in combinatie met een Outlook- of Hotmail-account en juist bij die groep is er de laatste weken iets vreemds aan de hand. De Mail-app geeft een foutmelding en vraagt regelmatig om het opnieuw invoeren van het Outlook- of Hotmail-wachtwoord.



Mail-app in iOS 14 vraagt om Outlook- of Hotmail-wachtwoord

Op het forum van Microsoft is een groeiend topic van inmiddels meer dan tien pagina’s waar gebruikers klagen over de telkens terugkerende melding. De klachten zijn eerder deze maand begonnen. Sommige gebruikers krijgen de melding voor het opnieuw invoeren van het wachtwoord meerdere malen per dag, terwijl andere het om de paar dagen krijgen. Ook van iCulture-lezers krijgen wij berichten dat de Mail-app regelmatig opnieuw om het wachtwoord vraagt.

Het vervelende is dat e-mails in de tussentijd niet opgehaald worden. De nieuwe e-mails komen pas weer binnen zodra je het wachtwoord opnieuw invoert. In de Mail-app verschijnt mogelijk ook een melding “E-mail ophalen mislukt. De verbinding met de server is mislukt.”, met onderaan het mailoverzicht een waarschuwing dat er een fout in het account zit.

Bekijk ook Outlook en Hotmail instellen op je iPhone, iPad en iPod touch Outlook.com instellen op iPhone, iPad en andere iDevices is heel gemakkelijk. Via de Outlook-app, browser of Mail-app lees je e-mail van Outlook.com, Hotmail, Live Mail en andere e-maildiensten van Micrsosoft. Deze tip legt uit hoe je het instelt.

Onduidelijk waar het probleem zit

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van het constant opnieuw moeten invoeren van het wachtwoord in de Mail-app. Aangezien het probleem alleen speelt met Microsoft-accounts, lijkt het erop dat er iets niet goed gaat aan de kant van Microsoft. Andere accounts zoals Gmail en Apple’s eigen iCloud Mail hebben hier geen last van.

Tijdelijke oplossing voor Mail-probleem met Microsoft-account

Omdat het nog onduidelijk is waar het probleem precies zit, lijkt er ook geen definitieve oplossing te zijn. Wat je kunt proberen is om het account uit de Mail-app te verwijderen en opnieuw toe te voegen. Dit doe je als volgt:

Ga naar de Instellingen-app en tik op Mail. Tik op Accounts en kies het Outlook- of Hotmail-account. Kies voor Verwijder account. Bevestig dat je het account van het toestel wil verwijderen. Je keert terug naar het vorige scherm. Kies voor Nieuwe account en selecteer Outlook.com. Voer dan opnieuw je gegevens in (e-mailadres en wachtwoord). Kies de onderdelen die je wil synchroniseren (e-mail, contacten, agenda, herinneringen).

Als dit niet geholpen heeft, kun je ook nog (al dan niet tijdelijk) gebruikmaken van de eigen Outlook-app van Microsoft of een andere e-mailapp op je iPhone of iPad. In dit geval lijkt het het beste om te kiezen voor Microsofts eigen Outlook-app.

Heb jij een andere oplossing ontdekt? Laat het ons dan weten in de reacties.