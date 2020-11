Op de eigen pagina over de M1 Macs is Apple luid en duidelijk: beide nieuwe MacBooks ondersteunen maximaal één display tot 6K-resolutie, terwijl de Mac mini daar nog een tweede 4K-scherm via HDMI aan toevoegt. Dat is een flinke stap terug in vergelijking met de voorgaande modellen. YouTuber Ruslan Tulupov laat zien hoe je toch meerdere displays tegelijk kan gebruiken op de nieuwste M1-modellen. Zijn ervaringen zijn over het algemeen positief.



Externe schermen op M1 Macs

De vorige generatie MacBook Air met Intel-chip was geschikt voor één 6K of 5K-scherm of een combinatie van twee 4K-displays. Bij de Intel MacBook Pro met twee Thunderbolt-poorten kon je één 5K-scherm of twee 4K-displays aansluiten. De Intel Mac mini was zelfs geschikt voor drie 4K-displays of een combinatie van één 5K- en een 4K-scherm. De nieuwste M1 modellen doen dus één stapje terug, maar dat heeft de YouTuber Ruslan Tulupov er niet van weerhouden om de mogelijkheden verder te onderzoeken.

Uit zijn test blijkt dat de M1 Macs wel degelijk meerdere schermen kan gebruiken, hoewel je daar wel een trucje voor moet doen. Op de M1 Mac mini kun je daarmee in totaal zes schermen aansluiten en op de twee M1 MacBooks vijf externe beeldschermen. Allereerst heb je de DisplayLink software nodig, waarmee de schermen aangestuurd worden. Omdat de Macs van zichzelf niet zoveel poorten hebben, heb je ook een usb-c dock of hub of andere adapters nodig.

In de twee video’s die je in dit artikel vindt, legt hij uit hoe hij dit voor elkaar gekregen heeft. De resultaten zijn goed, al moeten sommige scherm naar beneden geschaald worden om goede beeldkwaliteit te tonen. Hij maakt gebruik van Startech-adapters en je moet dus behoorlijk in de buidel tasten om tot dit resultaat te komen. Mocht je sterk afhankelijk zijn van externe schermen, dan is het goed om te weten dat de mogelijkheid er ook op de M1 Macs is.