De afgelopen maand is Apple bezig geweest met het testen van de beta van iPadOS 13.6, samen met die van iOS 13.6. Er is in ieder geval één verbetering die we al ontdekt hebben in iPadOS 13.6, maar mogelijk zijn er nog een aantal andere kleinere verbeteringen. Alle iOS 13.6 functies lees je in een apart artikel. Veel daarvan vind je ook in iPadOS terug. Speciaal voor de oudere iPads is iOS 12.4.8 verschenen, vermoedelijk met alleen beveiligingsverbeteringen.



iPadOS 13.6 beschikbaar

Eén van de verbeteringen die in ieder geval tijdens de beta’s al ontdekt is, is de mogelijkheid om updates zowel automatisch te downloaden als te installeren. Voorheen was er één schakelaar waarmee je automatische updates kon regelen, maar nu zijn er twee. Je kan nu dus kiezen dat updates wel automatisch gedownload mogen worden, maar dat het installeren pas gebeurt als jij dat wil.

Voor iPhone brengt iOS 13.6 ook iets nieuws voor de Gezondheid-app, maar welke verbeteringen er nog in iPadOS 13.6 zitten is nog onduidelijk. Apple zal in ieder geval weer een aantal bugs verholpen hebben. Zodra we meer weten over de exacte inhoud van de update en we de releasenotes hebben, werken we dit artikel bij.

iPadOS 13.6 downloaden

Om iPadOS 13.6 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPad met een kabel aan aan je Mac en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Voor Windows open je iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Zit je op de beta van iPadOS 14, dan zie je de update niet. Je kan dan alleen updaten naar deze versie door je iPad te downgraden naar de meest recente versie van iPadOS 13, in dit geval dus iPadOS 13.6.

