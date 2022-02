Apple probeert met steeds strengere regels en privacylabels te voorkomen dat je locatiedata zomaar wordt gedeeld. Maar toch blijkt er nog steeds een levendige handel te zijn in locatiedata, zo ontdekte The Markup.

Apple heeft maatregelen genomen om je privacy te verbeteren, maar die blijken gemakkelijk te omzeilen. Je locatie wordt verkocht aan datahandelaars, die ze weer verder verhandelen. Ook Google heeft geprobeerd om het delen van locatiedata door derden te voorkomen, maar ook daar zijn je gegevens niet veilig. Het uitwisselen van locatiegegevens van gebruikers kan een appmaker tussen de $12.000 tot $1 miljoen per jaar opleveren, zo belooft één van de datahandelaren genaamd Veraset.



Hoe kan dit?

Voorheen maakten ontwikkelaars van apps vaak gebruik van SDK’s (software development kits) zodat ze bepaalde functies snel konden inbouwen zonder het allemaal zelf te moeten programmeren. Dergelijke SDK’s verzamelden vaak ook informatie over gebruikers, zoals de locatie, die vervolgens gemakkelijk verhandeld kon worden. Apple houdt deze SDK’s nu tegen, maar op andere manieren valt er nog steeds veel te verzamelen.

Een zwak punt in Apple’s aanpak is dat ontwikkelaars een privacylabel bij apps moeten tonen. Het is de bedoeling dat ontwikkelaars dit eerlijk invullen, maar dat gebeurt lang niet altijd. De makers van de apps gebruiken weliswaar geen data meer via de SDK’s, maar doen het nu direct. In hun privacyvoorwaarden noemen ze dit in vage bewoordingen, zodat het niet opvalt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘server-to-server’ transfers om gebruikersdata uit te wisselen tussen de appontwikkelaar en de datahandelaar. Apple heeft hier geen toezicht op.

Van de ontwikkelaars wordt verwacht dat ze eerlijk vertellen welke data ze verzamelen en hoe ze dat gebruiken, maar ze hoeven niet te specificeren aan wie ze die data verkopen. Vaak staat er alleen dat er sprake is van “uitwisseling met partners”. De enige manier om het te voorkomen zijn betere privacywetten, vinden ze bij The Markup. Maar ook dan weet je niet 100% zeker of iedereen zich er wel aan houdt.