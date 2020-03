Hoewel Apple’s Magic Mouse er stijlvol uit ziet, is het niet de meest ergonomische muis. door het vlakke en smalle design valt hij niet helemaal in je handpalm. Veel gebruikers geven dan ook de voorkeur aan een grotere, hogere en bredere muis. Apple lijkt daar nu iets op gevonden te hebben, waardoor ze met één muis iedereen tevreden kunnen houden. In een patent omschrijft Apple een muis die van vorm kan veranderen.



‘Nieuwe Magic Mouse verandert van vorm’

Binnenin de muis zit een systeem dat ervoor kan zorgen dat de muis in hoogte verstelbaar is. De scharnieren kunnen er ook voor zorgen dat de kromming van de muis aangepast wordt aan jouw handpalm. Met een ingewikkelde constructie zorgt de muis ervoor dat alle delen in positie blijven, zelfs als er druk op uitgeoefend wordt.

Behalve in hoogte verstelbaar zou de muis ook in de breedte aangepast kunnen worden. Dit komt vooral van pas voor mensen met grotere handen, die de smalle Magic Mouse daardoor niet prettig vinden. De onderdelen kunnen zich in allerlei posities verplaatsen, zonder dat daarbij gaten of gleuven zichtbaar zijn. Een ander bijkomend voordeel is dat de muis kleiner gemaakt kan worden en daardoor makkelijker mee te nemen is.

Het idee voor een one size fits all-muis klinkt ons als muziek in de oren. Toch is het nog maar de vraag of het Apple lukt om een dergelijke muis uit te brengen. Apple dient regelmatig nieuwe patenten in, waarvan maar een klein deel realiteit wordt. Eerder dook er al een patent van een ronde Magic Mouse Pro op, die je op een geheel nieuwe manier kunt bedienen.