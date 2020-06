Pokémon Smile is een nieuwe gratis app voor kinderen waarmee tandenpoetsen leuker moet worden. In de app gebruik je je tandenborstel om andere Pokémon te redden. Ook komt er binnenkort een nieuwe puzzelgame met Pokémon in de hoofdrol beschikbaar voor de iPhone, genaamd Pokémon Café Mix.

Er zijn diverse slimme tandenborstels met een app beschikbaar, maar deze zijn vooral bestemd voor volwassenen. Hoe maak je het tandenpoetsen nou leuker en aantrekkelijker voor kinderen, moet The Pokémon Company gedacht hebben. Het antwoord is Pokémon Smile, een nieuwe gratis app die kinderen helpt met tandenpoetsen. De app maakt gebruik van augmented reality en herkent je tandenborstel om zo alle plekjes in je gebit te helpen poetsen.



Pokémon Smile helpt kinderen tandenpoetsen

Pokémon Smile is helemaal gratis en zonder in-app aankopen te gebruiken. De app is daarom geschikt voor de allerkleinsten. Na het opstarten van de app kies je je favoriete Pokémon, waarbij je de keuze hebt uit allerlei populaire Pokémon. De app maakt gebruik van de camera van je iPhone, waarna je gekozen Pokémon als een soort hoed op je hoofd zit. Maar de Pokémon helpt je ook om bacteriën te bestrijden. Terwijl jij gewapend met je tandenborstel alle hoekjes en gaatjes probeert te bereiken, vecht je gekozen Pokémon tegen de bacteriën om andere Pokémon te bevrijden.

Pokémon Smile moet je niet al te serieus nemen en het is dan ook vooral bedoeld voor de allerkleinsten die er altijd tegenop zien om hun tanden te poetsen of laten poetsen. Je kan in de app meerdere gebruikers toevoegen, dus als je kind ermee wil spelen dan kan je ook nog een profiel voor jezelf aanmaken. De app kan ook herinneringen sturen om te gaan poetsen en je kiest zelf je poetstijd. Ondersteuning voor tandenpoetsen met HealthKit is er helaas niet.

Bekijk ook Tanden poetsen met HealthKit: zo leg je poetsbeurten vast Sinds iOS 13 biedt HealthKit de mogelijkheid om tanden poetsen vast te leggen. Je hebt dan wel een slimme tandenborstel nodig die met HealthKit werkt, maar gelukkig is dat nu bij alle bekende merken het geval. De poetsbeurten vind je terug in de Gezondheid-app.

Pokémon Café Mix: nieuwe puzzelgame in een cafë

Een andere aankondiging wat betreft Pokémon is de komst van Pokémon Café Mix. Deze game is wat serieuzer van toon, al is het nog steeds voor alle leeftijden bedoeld. In de game ben je eigenaar van een café waar Pokémon graag wat komen eten en drinken. In de game moet je puzzels oplossen om de Pokémon tevreden te houden en ze hun drankje of snack te bezorgen. Je linkt icoontjes van Pokémon aan elkaar door snel op het scherm te draaien. Elke Pokémon heeft zijn eigen vaardigheden die je helpen met het oplossen van puzzels. Tevreden klanten kunnen zich ook bij het personeel van het café aansluiten.

Pokémon Café Mix komt op 25 juni beschikbaar en is nu al te reserveren in de App Store. Pokémon Café Mix is gratis, met optionele in-app aankopen. De game verschijnt ook op de Nintendo Switch.