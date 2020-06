Indie Sticker Pack

De collectie van 100 stickers is misschien wat te veel om allemaal op één MacBook te plakken, maar je kunt natuurlijk ook alleen de stickers kiezen van je favoriete apps. De opbrengst gaat naar twee goede doelen op het gebied van COVID-19 en sociale rechtvaardigheid. Je kunt dit Indie Sticker Pack voor een beperkte termijn bestellen voor $12,99. Helaas komt er nog wel $15 aan verzendkosten bij, dus je kunt het beste samen afspreken met vrienden om meerdere stickerpacks tegelijk te bestellen.



WWDC is natuurlijk het geijkte moment om stickers van je favoriete ontwikkelaars te verzamelen. Zo kun je weer even terugdenken aan de ontwikkelaars die je hebt gemaakt en die misschien wel vrienden zijn geworden.

Dit pakket maakt het wel heel makkelijk om een flinke berg stickers in je bezit te krijgen en je houdt er ook nog een goed gevoel aan over. Het geld gaat voor 50% naar het COVID-19 Solidity Response Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie en voor 50% naar Equal Justice Initiative voor economische ongelijkheid.

Apps die onder andere meedoen zijn Apollo voor Reddit, Bear, Blink, Carrot Weather, Drafts, Halide, HomeCam, HomePass, HomeRun, Linea Sketch, Memento, PCalc, Slopes en Snowflake. Misschien ontdek je aan de hand van de sticker nog een leuke nieuwe app, die je nog niet kende.

Het pakket bestaat uit 100 stickers van appicoontjes. Mochten er stickers bij zitten die je niet zo leuk vindt, dan heb je ook nog iets om uit te delen.