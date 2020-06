Zoom geeft iedereen toch end-to-end encryptie, ook gratis gebruikers

Zoom voert end-to-end encryptie in

Zoom had te maken met een enorme populariteitsgroei tijdens de coronacrisis. Helaas zaten er ook wat negatieve kanten aan de videoconferencing-dienst: er doken meerdere beveiligingslekken op en het bedrijf stuurde ongevraagd data naar Facebook. In het verleden moest Apple zelfs al eens een extra macOS-beveiligingsupdate uitbrengen vanwege problemen met Zoom. En dan waren er ook nog problemen met ‘zoombombing’ waarbij mensen konden inbreken op gesprekken.



Zoom beloofde beterschap en een van de maatregelen was om alleen betalende gebruikers end-to-end encryptie te geven. Dat gebeurde na overleg met encryptie-experts en overheden en met groepen die zich bezighouden met burgerrechten, veiligheid van kinderen en dergelijke. Maar ook dat bleek niet helemaal goed te gaan: de beloofde end-to-end encryptie bleek helemaal niet te kloppen. Ondanks alle fouten bleven gebruikers de tool massaal gebruiken, ook al zijn er genoeg alternatieven voor videoconferentie-apps.

Ever wondered how the @zoom_us macOS installer does it’s job without you ever clicking install? Turns out they (ab)use preinstallation scripts, manually unpack the app using a bundled 7zip and install it to /Applications if the current user is in the admin group (no root needed). pic.twitter.com/qgQ1XdU11M — Felix (@c1truz_) March 30, 2020

De beslissing om gratis gebruikers geen volledige versleuteling te geven, had ermee te maken dat politie- en opsporingsdiensten graag toegang wilden houden tot de conversaties. Ook was er angst dat accounts die zich bijvoorbeeld met kindermisbruik bezig hielden, makkelijker onder de radar zouden blijven.

De Mozilla Foundation en tienduizenden gebruikers drongen er echter bij Zoom op aan om de end-to-end encryptie toch voor iedereen in te schakelen. Zoom CEO Eric Yuan heeft nu de kritiek gehoord en is van gedachten veranderd. Het bedrijf zegt nu dat ze “nieuwe technologieën” gaan gebruiken om dit te voorkomen. Gratis gebruikers moeten zich bijvoorbeeld identificeren door een telefoonnummer in te voeren bij het aanmelden voor een account. Dit moet voorkomen dat kwaadwillenden meerdere accounts maken.

Op Github is te lezen hoe de dienst met end-to-end encryptie zou kunnen werken. Wil je er gebruik van maken, dan zul je nog wel even geduld hebben. Het komt als optionele functie beschikbaar in een beta, die vanaf begin juli te downloaden is.

Meer apps voor videobellen vind je in onze round-up.