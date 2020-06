Standaard moet je de thuisknop indrukken om je iPhone of iPad te ontgrendelen en naar het beginscherm te gaan. Wil je dat niet, of kun je er niet aan wennen, dan kun je deze functie ook uitschakelen.

Om je iPhone of iPad te ontgrendelen, is het nodig om het scherm te activeren en vervolgens je toegangscode in te voeren of Touch ID of Face ID te gebruiken. Bij Touch ID is het standaard vereist om ook nog op de thuisknop te drukken, voordat je naar het beginscherm gaat. Als je dit onhandig vindt, kun je dit uitschakelen.

Thuisknop indrukken om te ontgrendelen

Wie al jarenlang een iPhone gebruikt, weet vast nog wel dat je voorheen over het scherm moest vegen om het toestel te ontgrendelen. Inmiddels moet je op een iPhone met thuisknop op de knop drukken om naar het beginscherm te gaan. In de statusbalk van de iPhone zie je bovenin een hangslot, om aan te geven dat je iDevice nog steeds is vergrendeld. Leg je vinger op de thuisknop en het handslot verdwijnt.

Met functies als Raise to Wake moet je dus meerdere handelingen doen. Standaard staat je iPhone zo ingesteld dat het scherm geactiveerd wordt als je hem oppakt, waarna je je Touch ID-vinger gebruikt om hem te ontgrendelen. Vervolgens dien je dan ook nog op de knop te drukken om naar het beginscherm te gaan. Deze laatste stap kun je overslaan door de functie Plaats vinger om te openen in te schakelen.

Let op: deze vorm van ontgrendelen werkt alleen op toestellen met Touch ID. Dat betekent vanaf de iPhone 5s en vanaf de iPad Air 2 en op de iPhone SE 2020. Oudere toestellen hebben geen Touch ID en bieden dus ook niet de optie die we in dit artikel bespreken. Op de iPhone X en nieuwer is deze functie vanwege Face ID en het ontbreken van de homeknop ook niet beschikbaar.

Thuisknop indrukken om te ontgrendelen uitschakelen

Heb je een iPhone of iPad mét Touch ID en vind je het te veel gedoe om steeds de thuisknop in te drukken, dan kun je dat gelukkig uitschakelen. Dit doe je als volgt:

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid. Blader naar het kopje Fysiek en motorisch en tik op de optie Thuisknop. Schakel de volgende optie in: Plaats vinger om te openen.

Je hoeft nu niet meer de knop in te drukken om je iPhone te ontgrendelen. Je iPhone wordt meteen ontgrendeld en gaat automatisch naar het beginscherm zodra je je vinger op de Touch ID-sensor legt. Dit scheelt weer een handeling, zeker in combinatie met Raise to wake. Hou er wel rekening mee dat je hierdoor mogelijk niet meer zo makkelijk de meldingen op het toegangsscherm kan lezen, omdat je iPhone direct naar het beginscherm gaat. Wil je wel de meldingen bekijken, veeg dan van boven naar beneden.

