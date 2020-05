Zo installeer je extra lettertypes op de Mac

Lettertypes zijn er in allerlei soorten en maten en veel ervan staan standaard op je Mac. Toch zijn er nog een heleboel andere lettertypes die je gratis kunt gebruiken. In deze tip leggen we je uit hoe je deze lettertypes toevoegt en ze gebruikt in Pages, Numbers en Keynote.

Nieuwe lettertypes in macOS Catalina

Apple heeft licenties voor allerlei nieuwe lettertypes toegevoegd in macOS Catalina. Het gaat om optionele downloads die je wel even handmatig moet toevoegen. De nieuwe lettertypes zijn afkomstig van onder andere Commercial Type, Klim Type Foundry en Mark Simonson Studio. Het gaat om de lettertypes Canela (16 stijlen), Domaine (6 stijlen), Founders Grotesk (17 stijlen), Graphik (18 stijlen), Produkt (8 stijlen), Proxima Nova (12 stijlen), Publico, Sauber Script en Quotes Caps. Hier vind je een lijst van alle lettertypes in macOS Catalina. Het installeren werkt zoals hieronder wordt omschreven.

Extra lettertypes op de Mac

Meestal zul je de standaard lettertypes op de Mac gebruiken, zoals Times en Arial. Maar er is nog veel meer mogelijk. Apple heeft licenties genomen op allerlei alternatieve lettertypes die je kunt gebruiken in documenten van Pages, Keynote en dergelijke. Als je ze eenmaal hebt geïnstalleerd kun je ze ook gebruiken in programma’s van derden zoals Microsoft Word of Adobe InDesign.

Het installeren van lettertypes kan op twee manieren: via de Lettertypecatalogus voor fonts die Apple gratis beschikbaar stelt in macOS, of door een lettertypebestand van derden te installeren.

We hebben een aparte tip over het installeren van het San Francisco-lettertype op je Mac.

Bekijk ook Zo installeer je het San Francisco-lettertype op je Mac Apple heeft een eigen lettertype San Francisco. Het wordt gebruikt op de iPhone, iPad en Mac, maar ook op de Apple TV en Apple Watch. Hoe kun je dit lettertype in je eigen documenten en projecten gebruiken? We leggen het hier uit!

Lettertypecatalogus gebruiken

macOS Catalina beschikt over de app Lettertypecatalogus (Font Book). Hiermee kun je nieuwe lettertypes selecteren die Apple beschikbaar stelt.

Het werkt als volgt:

Start Lettertypecatalogus op de Mac. Tik in de linker navigatiebalk op Alle lettertypen. Blader door het aanbod en bekijk welke lettertypes grijs zijn weergegeven. Deze zijn nog niet geactiveerd of gedownload. Rechtsklik (of Ctrl-klik) op het gekozen lettertype en kies Download familie…, bijvoorbeeld Canela Deck. Externe lettertypes installeren Je kunt ook lettertypes downloaden uit externe bronnen. Websites als Google Fonts, Dafont of Font Squirrel bieden gratis lettertypes aan die je eenvoudig kunt downloaden en installeren op je Mac. Wanneer je een lettertype downloadt, kun je deze meestal nog niet direct gebruiken. Hiervoor moet je het lettertype eerst toevoegen aan de Lettertypecatalogus op je Mac. Om dit voor elkaar te krijgen neem je de volgende stappen.

Ga naar de locatie van je downloads. Open nu het mapje waarin het lettertype geplaatst is en dubbelklik op het lettertype. Je krijgt nu alle letters die zien die in het bestand zitten. Door op Installeer lettertype te klikken worden deze toegevoegd aan de Lettertypecatalogus.

Het lettertype kun je nu gebruiken in de meeste programma’s waaronder de programma’s van Microsoft en Adobe.

Alternatieve lettertypes toevoegen aan Pages, Numbers en Keynote

Als een lettertype is toegevoegd aan de Lettertypecatalogus kan het gebeuren dat je deze nog niet direct kunt gebruiken in Pages, Numbers of Keynote. Mocht het gewenste lettertype niet in de lijst staan, dan kun je de volgende stappen nemen om toch dat ene bijzondere lettertype te gebruiken:

Ga in de menubalk naar Opmaak > Lettertype. Klik vervolgens op Toon lettertype. Selecteer de tekst die je wilt veranderen en ga op zoek naar het lettertype dat je hebt gedownload en klik hierop. De tekst verandert nu in het gekozen lettertype.

Je kunt overigens ook de toetsencombinatie Command (⌘) + T gebruiken om het venster met lettertypes te openen. Het hangt van het lettertype af of dit direct zichtbaar wordt in Pages, Numbers of Keynote of dat je het op de bovengenoemde manier voor elkaar moet krijgen.

Een belangrijke toevoeging: het kan zijn dat de lettertypes die je gekozen hebt niet in Pages, Keynote en Numbers in iOS te zien zijn, als je gebruik maakt van iCloud. Documenten worden hierdoor namelijk anders weergegeven. Een oplossing hiervoor is het installeren van Fonts op je iOS-apparaten, zo schreef iCulture-lezer Robin ons. Op die manier kan hij speciale lettertypes die op het werk worden gebruikt ook te zien krijgen als hij thuis op de bank nog even een presentatie wil doornemen.

Wil je meer weten over de programma’s van Apple? Bekijk dan ook eens ons overzicht over Pages, Numbers en Keynote.

Lees ook: