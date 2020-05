Ben je toe aan een nieuwe MacBook of iPad? Met de vakantiegeld-deals van MediaMarkt haal je met korting allerlei Apple-producten in huis. We hebben de beste deals voor je op een rijtje gezet!

Dit artikel wordt je aangeboden door Mediamarkt. Lees onze disclaimer

Dit zijn de deals bij MediaMarkt die we voor je hebben uitgekozen!

16-inch MacBook Pro

Apple MacBook Pro 16″ (2019) spacegrijs i7 16GB 512GB

Beeldschermdiagonaal (inch/cm) 16 inch / 40.6 cm

Processor: Intel Core i7-8550U

Werkgeheugen: 16 GB

Totale opslagruimte: 512 GB

Grafische kaart: Radeon Pro 5300M

Van €2.699 voor €2.499



MacBook Pro

10,2-inch iPad 32GB

Apple iPad (2019) 32GB WiFi spacegrijs

Beeldschermdiagonaal (inch/cm): 10.2 inch / 25.9 cm

Resolutie: 2160 x 1620

Beeldverhouding: 4:12

Opslag: 32GB

Connectiviteit: wifi

Van €389 voor €365



iPad

Smart Keyboard voor iPad (Air)

Apple Smart Keyboard zwart voor iPad (7e gen.) en iPad Air (3e gen.)

Type: Flip cover

Geschikt voor: iPad (7e gen.), iPad Air (3e gen), 10.5-inch iPad Pro

Kleur: Zwart

Indeling: QWERTY

Deze iPads werken ook met Apple Pencil!

van €179,- voor €169,-



Smart Keyboard voor iPad

Nog meer deals!

Er zijn nog meer deals die voor jou als Apple-gebruiker interessant zijn. Bekijk hier alle geweldige deals!

MacBooks:

Let op: Prijzen kunnen plotseling wijzigen, dus check altijd even wat de actuele prijs is.

Alle genoemde 13,3-inch MacBooks zijn verkrijgbaar in zilver en spacegrijs.

Bij MediaMarkt vind je alles voor de echte Apple-fan, zoals deze producten.

Betaal per maand

MediaMarkt is Apple Authorized Reseller en dat houdt in dat je er alle services vindt. Je kunt bijvoorbeeld ook je aankoop financieren. Wil je liever niet alles in één keer betalen, dan kan at ook. Je kiest bij het afrekenen voor Santander en vervolgens de optie ‘Betaal per maand’. Je betaalt 0% rente.

Klinkt te mooi om waar te zijn? Hier is een rekenvoorbeeld:

Je koopt iets van €2.499,-

Het jaarlijkse kostenpercentage is 0%

De debet rentevoet op jaarbasis is 0%

Je betaalt €249,- per maand

De duur van de kredietovereenkomst is 10 maanden

Totaal betaal je €2.499,-

Let op, geld lenen kost geld

Dit is een niet-doorlopend goederenkrediet. De voorwaarden en het standaard informatieblad ontvang je bij de aanvraag. Toetsing en registratie bij het BKR. MediaMarkt treedt op als verbonden middelaar van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander en MediaMarkt geven geen advies. Je dient zelf te bepalen of het door jouw gewenste financieel product aansluit bij je wensen, behoeften en persoonlijke situatie.