‘Toekomstige iPhone 12-chip sneller dan iPad Pro’

De nieuwe A14-chip in de aanstaande iPhone 12 zou wel eens een snelheidsmonster kunnen worden. Geekbench-scores lijken te bewijzen dat er een behoorlijke sprong in performance aan komt, met een kloksnelheid boven 3,1 GHz.

iPhone 12-chip is supersnel

De iPad Pro heeft een A12X-chip met verbeterde grafische performance en meer kernen, maar dateert al wel weer uit 2018. Omdat Apple elk jaar een nieuwe A-serie processor uitbrengt, is het niet gek dat we dit jaar een opvolger van de A13 kunnen verwachten. Die wordt een stuk sneller dan voorheen, als de benchmark-metingen van Geekbench kloppen, vooral wat multicore-prestaties betreft. Bij andere fabrikanten lijkt er eerder sprake van stilstand.



Kloksnelheid boven 3 GHz

De Geekbench-cijfers wekken de indruk dat dit de eerste A-serie processor zal worden die de mijlpaal van 3 GHz passeert. Dat blijkt uit info van Research Snipers. De huidige A13 Bionic-chip zit op 2,7GHz.

De 12,9-inch iPad Pro heeft een A12X chipset met 8 kernen en haalt een score van respectievelijk 1110 (single core) en 4568 (multicore). De A14 gaat daaraan voorbij, met scores van 1658 en 4612. Dit is respectievelijk +25% en +33% ten opzichte van de huidige A13. Het geeft aan dat er een flinke verbetering in de performance is gemaakt, wat goed nieuws is voor mensen die veel willen multitasken en snel wisselen tussen apps. Het komt ook van pas voor AR-rendering en nog sneller optimaliseren van je foto’s.

De A14 zal dit najaar in de iPhone 12 zitten, die naar verwachting in maar liefst vier modellen verkrijgbaar zal zijn. Apple is volgens geruchten ook bezig met een eigen ARM-processor voor de Mac, die komende winter al aangekondigd zou kunnen worden. De A14 zou ook de basis kunnen vormen voor een laptop-processor. De A14-chip wordt volgens geruchten weer gemaakt door Apple’s vaste partner TSMC en de productie daarvan zal in april van start gaan.