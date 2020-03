Fortune heeft een lijst gemaakt van de 100 beste designs van de moderne tijd. Daarbij gaat één bedrijf overduidelijk aan kop. Het beste hedendaagse design is de iPhone. Maar ook verderop in de lijst komt Apple regelmatig voor.

Apple wordt al jarenlang geprezen om het productdesign. Producten zoals de iPhone en Apple Watch worden driftig nageaapt door andere fabrikanten en ook de AirPods kun je tegenwoordig in duizenden nepvarianten te vinden. Acht van Apple’s creaties hebben nu de lijst van Fortune gehaald. In de ‘100 greatest designs of modern times’ staat Apple op nummer 1 en 2.



Beste moderne design: de iPhone

De iPhone heeft ervoor gezorgd dat Apple het meest waardevolle bedrijf ter wereld werd. Maar het apparaat is ook gewoon mooi en veranderde ons leven drastisch. Met de slogan “An iPod, a phone, an Internet communicator” kondigde Steve Jobs de iPhone aan in 2007. Het leek destijds een grote claim en analisten waren sceptisch of Apple wel zou kunnen slagen, in een markt die werd gedomineerd door machtige providers en gevestigde namen als Nokia en BlackBerry. Maar Apple heeft het allemaal waargemaakt en heeft nu meer dan 200 miljard iPhones verkocht.

Op nummer twee staat de originele Macintosh uit 1984. Ook die zorgde voor een revolutie: er kwam een muis op onze bureau’s en we gingen anders aankijken tegen een computer. De Macintosh was niet de eerste personal computer en ook niet de eerste met een grafische gebruikersinterface. Maar het was wel de eerste die alle ideeën samenvoegde tot een compleet pakket. Dit was de computer die iedereen begreep en die qua gebruik niet te vergelijken was met andere merken.

In de top 10 van Fortune vinden we nog meer producten, zoals de iPod op nummer 10. Deze muziekspeler zorgde voor een revolutie in de muziekindustrie met de belofte: ‘1000 muzieknummers op zak’. Het was tot dan toe een gesloten systeem.

Andere producten in de lijst zijn de MacBook Pro (#14), de App Store (#22), iOS (#29), de Apple Watch (#46) en Apple Pay (#64). Bij de Apple Watch roemde de jury het feit dat de kracht van een iPhone in een veel kleinere behuizing was gestopt. Ook vonden ze dat het apparaat een flinke impact op je gezondheid heeft. iOS kreeg een plekje omdat de gebruikerservaring zo eenvoudig is, dat zelfs babies het snappen, zonder uitleg te krijgen. Bij de App Store was de overweging dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van fabrikanten naar de ontwikkelaars zelf, ook al is het Apple die de regels bepaalt. En de MacBook heeft ervoor gezorgd dat creatieve professionals niet meer aan hun computer-werkstation vastzitten.

Zestig jaar later

In 1959 vroeg Fortune ook al een groep designers om een lijst te maken van de 100 beste hedendaagse designs en zestig jaar later doen ze het opnieuw. Fortune vroeg experts welke productontwerpen ze echt fantastisch vinden en daarbij bleek Apple duidelijk favoriet, boven andere iconen zoals de LEGO-blokjes, de 747 en de Apollo 11. Dat de iPhone favoriet was, bleek al snel. Het gaat daarbij niet om een specifiek model, maar om de hele reeks. Elke volgende iPhone bouwt weer voort op zijn voorganger, op het gebied van hardware- en software-design.

Apple’s rivaal Google staat twee keer in de lijst, met de homepage van Google (#3) en Google Maps (#11). Uber (#7), Netflix (#8) en Spotify (#23) mogen ook met een prijs naar huis gaan.

Overigens wint Apple ook aan de lopende band allerlei andere designprijzen, zoals voor het beste winkeldesign. In 2019 won een Apple Store in Arizona deze prijs.

De volledige lijst is bij Fortune te zien.