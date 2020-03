Zoek je nog een Sonos One-speakers, dan is deze bundeldeal je op het lijf geschreven. Je krijgt twee Sonos One's voor 335 euro. Normaal betaal je daar rond de 400 euro voor.

De Sonos One SL kost als los exemplaar bij Expert €199. Koop je er echter twee met de bundelknop (rechts op de pagina), dan is de prijs gezakt naar €335. Met de Sonos One SL heb je een compacte speaker met een krachtig geluid, die gemakkelijk met AirPlay 2 te bedienen is. Deze speakers zijn vochtbestendig en dus ook geschikt voor de badkamer. Gebruik je ze in combinatie met een tv-speaker, dan kun je er een home cinema-set van maken. Dit is een prima model voor mensen die geen slimme assistent in huis willen hebben en bang zijn dat een slimme speaker meeluistert. Er zit namelijk geen microfoon in dit model.

Nu bij Expert 2 stuks voor 335 euro

Hieronder kun je zien wat je voor een losse Sonos SL One kwijt bent bij diverse winkels. Zoek je er nog een Sonos Playbar erbij, dan kun je weer beter terecht bij concurrent BCC, want die vraagt er 660 euro voor. Bij Expert is ‘ie 690 euro.