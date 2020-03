Bij Amazon gooien ze Philips Hue in de koopjesbak. Je krijgt tot 36% korting op de bewegingsmelders voor binnen of buiten en mocht je nog lampen nodig hebben: ook die vind je momenteel met een flinke streep door de prijs. En een afgeprijsde dimschakelaar komt altijd wel van pas.

Je kunt vier verschillende Philips Hue-producten met korting in huis halen. Hieronder bespreken we ze. Bij de vorige dagdeals bleek dat Amazon ook zonder aankondiging de prijs weer snel kan veranderen, dus mocht mocht je misgrijpen, laat het ons dan even weten.

Philips Hue bewegingsmelder voor binnen

Wil je de bewegeingsmelder binnen gebruiken, dan ben je nog goedkoper uit. De sensor voor binnenshuis is compact, reageert snel en werkt op 2 AAA-batterijen. Plaats hem op een plak of tafel of monteer aan de muur met de meegeleverde schroef. De lampen schakelen automatisch in wanneer je langs de sensor loopt. Handig voor bijvoorbeeld de badkamer, kelder of garage. Het licht gaat automatisch uit wanneer de sensor geen beweging meer detecteert.

Momenteel bij Amazon voor €22,99 (-28%)

Philips Hue lampenset

Heb je nog extra lampen nodig, of ben je een beginner op smart home-gebied? Grijp dan deze set met twee lampen. Dit is de nieuwe versie met Bluetooth-functie, zodat je geen hub nodig hebt. Je kunt via Bluetooth tot 10 lampen in één kamer bedienen en je kunt 16 miljoen kleurcombinaties instellen. Ook kun je kiezen uit wittinten, van koel tot warm licht, zodat je de kamer elke gewenste kleur kunt geven. Werkt met Siri, Google Assistant en meer, maar om op afstand te kunnen bedienen heb je een los verkrijgbare bridge nodig. Als je bedenkt dat een enkele €40 kost, is de prijs van €49,99 wel erg aantrekkelijk.

Momenteel bij Amazon voor €49,99 (-33%)

Philips Hue dimschakelaar

Altijd handig om in huis te hebben: de dimschakelaar van Philips Hue. Geen installatie nodig en je hoeft ook geen kabels te trekken, want deze werk draadloos en is direct klaar voor gebruik. Met schroeven of plakband, zoals een normale lichtschakelaar. Je kunt ‘m ook gewoon op tafel leggen. Hij is magnetisch aan de achterkant. Bereik tot 12 meter en met de mogelijkheid om 10 Hue-lampen tegelijk aan te sturen: aan, uit of dimmen. Ook toe te voegen aan een bestaand Hue-systeem met meer lampen.

Bestel je liever niet bij Amazon? Bol.com heeft deze Hue dimschakelaar ook voor dezelfde prijs. Bij andere winkeliers is ‘ie duurder.

Momenteel bij Amazon voor €15,99 (-36%)

Vervallen: Philips Hue bewegingsmelder voor buiten

Dit accessoire is niet meer in de aanbieding.

Deze Philips Hue bewegingsmelder voor buiten werkt samen met alle andere onderdelen van het Philips Hue-systeem, maar je kunt het uiteraard ook in combinatie met HomeKit gebruiken. Voor de bediening op afstand is een bridge nodig, die de meeste mensen wel bij hun lampenpakket hebben gekregen. Zo niet, dan vind je er eentje in een lampen-startpakket of als los accessoire. Deze bewegingssensor heeft een reikwijdte van 12 met er een een grote detectiehoek: 160° horizontaal en 80° verticaal. Door de ingebouwde daglichtsensor is ‘ie ook nog energiebesparend. Deze buitensensor is uiteraard ook te vinden in ons overzicht van HomeKit voor je slimme tuin.

Momenteel bij Amazon voor €29,99 (-33%)