De afgelopen tijd ligt Apple onder vuur vanwege de mogelijke machtspositie die het bedrijf heeft. Zo loopt er nog steeds een onderzoek van de ACM naar machtsmisbruik van Apple in de App Store. In de zaak van Frankrijk draait het om de afspraken die Apple gemaakt heeft met groothandels. Daardoor zou er oneerlijke concurrentie zijn voor individuele verkopers.



Apple krijgt Franse boete van 1,1 miljard euro

De boete is opgelegd door de toezichthouder Autorité de la Concurrence. Naast Apple zijn er ook boetes voor Tech Data en Ingram Micro, twee groothandels waar Apple mee samenwerkten. Het gaat om respectievelijk 63 en 76 miljoen euro voor beide bedrijven. Apple heeft met de groothandelaren afgesproken om niet met elkaar te concurreren, waardoor er dus vaste prijzen ontstonden.

De zaak loopt al jaren en is gestart vanwege een klacht van de Apple Premium Reseller eBizcuss in 2012. Apple legt haar verkooppartners bepaalde prijzen op, waardoor zij niet met elkaar kunnen concurreren. Dit zou tegen de Franse wetgeving zijn. Ook zou Apple voorraden controleren, waardoor verkopers economisch gezien afhankelijk zijn van Apple.

In een reactie tegenover CNBC noemt Apple de beslissing van de Franse toezichthouder “ontmoedigend”. Het zou gaan om praktijken van meer dan tien jaar geleden en heeft volgens Apple gevolgen voor bedrijven in alle sectoren. Apple is het dus niet eens met de opgelegde boete en zegt ertegen in beroep te gaan.

Apple heeft het onlangs al eerder aan de stok gehad met de Franse mededingingsautoriteit. Er werd Apple een boete opgelegd van 25 miljoen euro vanwege het trager maken van iPhones. Apple maakte zich schuldig aan misleidende marktpraktijken, zo concludeerde de Franse instantie. Apple gaat die boete wel betalen. Wel wil Apple in de VS een schikking maken vanwege het trager maken van iPhones.