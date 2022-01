iCulture Vandaag: dit was maandag 10 januari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 10 januari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag in het nieuws: Europese providers willen liever niet dat je iCloud Private Relay gebruikt. De lopen daardoor namelijk gebruikersdata mis, waardoor ze minder goed hun netwerk kunnen beheren. Maar is dat wel in het belang van de gebruiker? Verder wil Apple geen metaverse en ontwikkelt dan ook niet een mixed reality-bril die je de hele dag op kunt hebben. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Deze hoesjes voor je iPhone SE 2020 bieden de beste bescherming (en veel zijn er in de aanbieding!).

Apps

Fan van Google’s toetsenbord? Dan moet je deze tips voor Gboard zeker kennen.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

DigiD (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De DigiD app werkt nu ook als je je iPhone horizontaal houdt. Handig bij het browsen in landschapsweergave.