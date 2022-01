Welke specificaties krijgt het display van Apple's eerste AR/VR-headset? In dit artikel duiken we in de actuele geruchten. Lees hier wat je kunt verwachten van het scherm.

Naarmate de aankondiging dichterbij komt, loopt ook het tempo van de geruchtenstroom op. Apple’s eerste product in de categorie slimme brillen wordt vermoedelijk een AR/VR-bril. Er is dus een mix van virtual reality en augmented reality. Om dit mogelijk te maken, heeft Apple de juiste schermtechnologie nodig. De headset moet optimaal werken op de zeer korte afstand tussen het scherm en je ogen. Gewoon de techniek van een iPhone-scherm in een headset stoppen, zal daarom niet werken. Maar wat dan wel?



‘AR/VR-bril van Apple krijgt drie schermen’

Apple zou ervoor willen kiezen om met drie schermen te werken. Twee daarvan worden micro OLED-schermen. De derde zou een AMOLED-scherm worden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van schermanalist Ross Young. Een overzicht van de schermen en de vermeende resoluties:

2 micro OLED-schermen met een resolutie van 4096×4096 pixels en een formaat van 2,6cm bij 2,6cm

1 AMOLED-scherm met onbekende resolutie en formaat

De twee micro OLED-schermen worden naar alle schijn gebruikt als ‘hoofd’-schermen die de belangrijkste informatie laten zien. Sony wordt de leverancier van deze technologie. Het merk heeft recent schermen getoond die tot wel 4000 pixels per inch kunnen tonen: ideaal voor een headset dus. Volgens een rapport, ingezien door MacRumors, zou Sony dit speciaal voor Apple ontwikkelen. Ze zouden een zogeheten pancake lens opstelling krijgen.

Het is nog maar de vraag wat Apple van plan is met het verwachte AMOLED-scherm. Deze techniek heeft een lage pixeldichtheid, waardoor je dus minder scherp beeld krijgt. Daarom verwachten we dat dit derde scherm gebruikt kan worden voor ‘perifeer zicht’. Dat is het deel van je zicht waar je ogen niet op gefixeerd zijn.

Een AR/VR-headset met ‘pancake lens’, wat is dat?

In een onderzoek van TF International Securities, bekend van analyst Ming-Chi Kuo, wordt gesuggereerd dat Apple een pancake lens-opstelling gebruikt voor de headset. Deze lenzen zijn gevouwen en zorgen ervoor dat licht kan reflecteren tussen de lens en het daadwerkelijke scherm. Door gebruik te maken van reflectie, kan Apple een headset met een lager gewicht en compacter ontwerp produceren.



De opstelling van het pancake lens-systeem van Kopin, een producent van headset-technologie.

Hoe deze opstelling er precies uit ziet bij Apple is niet bekend. Vermoedelijk lijkt het op de bovenstaande opstelling van Kopin, een fabrikant van headset-technologie. De term pancake lens wordt in de fotografiewereld gebruikt om compacte lenzen aan te duiden. Deze zorgen ervoor dat je camera bijvoorbeeld makkelijker in een tas past en ze zijn licht van gewicht. Ze hebben geen zoomfunctie en de fotokwaliteit is doorgaans wat lager. Het ontwerp doet denken aan een stapeltje Amerikaanse pannenkoeken, vandaar de naam.

De release van Apple’s VR/AR-headset volgt vermoedelijk dit jaar nog. Bekijk in ons speciale artikel wat de actuele geruchten zijn rondom de release.