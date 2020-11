Apple heeft bij het instapmodel van de 13-inch MacBook Air gekozen voor een GPU met 7 cores. Dat is een ongebruikelijk getal. Tegen betaling kun je upgraden naar een GPU die wél 8 cores bevat. Dit is er aan de hand.

Instapmodel MacBook Air heeft 7-core GPU, waarom?

Als je onze vergelijking van de MacBook Air en MacBook Pro met M1 hebt gelezen, dan is je misschien opgevallen dat het instapmodel van de MacBook Air een 7-core GPU heeft en de MacBook Pro een 8-core GPU.

Dat geldt ook voor de twee modellen die je van de MacBook Air met M1-chip kunt aanschaffen. Het basismodel heeft een 7-core GPU en wil je de upgrade met 8-cores dan zul je daarvoor extra moeten betalen. Waar wordt dit verschil door veroorzaakt en wat merk je ervan? Heb je met de 7-core GPU een gemankeerd product? Niet helemaal. En er is een gebruikersgroep waarvoor de 7-core GPU eigenlijk prima is.



Buitenbeentjes bij de productie

Bij elk productieproces gaat wel eens iets mis. Dat geldt ook voor bij het telen van komkommers: die zijn niet altijd perfect recht. De kromme exemplaren komen in de supermarkt terecht als Buitenbeentjes of worden verwerkt tot soepen en salades.

Bij onderdelen die voor de iPhone worden gemaakt, zoals displays en knoppen, is de opbrengst ook nooit helemaal 100%. De yield geeft aan welk percentage van aan de eisen voldoet. De rest wordt afgekeurd en wordt (soms) vernietigd of voor andere toepassingen gebruikt.

Productie van chips is ingewikkeld

Apple maakt grote sprongen met de productie van de eigen chips. De 13-inch MacBook Air die begin 2020 werd uitgebracht bevatte nog een Intel-chip die op 10nm werd gemaakt. Bij de M1-chip die in de de nieuwste MacBooks zit is sprake van een 5nm proces. Het productieproces van chips wordt steeds complexer naarmate de afmetingen kleiner worden. Apple heeft op zich al moeite om aan voldoende onderdelen te komen en dat geldt ook voor chips. Apple zou daarom de hele 5nm productiecapaciteit van TSMC tot het einde van het jaar hebben geboekt, om voldoende chips te kunnen bemachtigen.

Chip binning

Hoe kleiner de afmetingen, hoe moeilijker het wordt om 100% perfect functionerende chips te krijgen. Soms werken 7 van de 8 cores goed, maar is er bij ééntje iets mis. Deze chips worden in een aparte bak gegooid en er wordt dan ook gesproken over chip binning.

Deze chips kunnen worden vernietigd, maar Apple heeft ervoor gekozen om chips waarvan 7 van de 8 kernen goed functioneren te gebruiken in het instapmodel van de MacBook Air. Deze is dus voorzien van GPU’s met 7 kernen in plaats van de gebruikelijke 8. Wil je een 8-core GPU, dan zul je daarvoor extra moeten betalen.

Verschillen tussen de MacBook Air M1-modellen

Dit zijn de verschillen tussen het instapmodel en het duurdere model van de MacBook Air met M1:

MacBook Air M1 Instapmodel Upgrade GPU 7-cores 8-cores Opslag 256GB SSD 512GB SSD Prijs €1.129 €1.399

Andere verschillen zijn er niet. Het prijsverschil wordt vooral veroorzaakt door de extra opslag die je krijgt, maar het feit dat Apple ‘afgekeurde’ GPU’s toch nog kan verwerken, zal ook wat kostenbesparingen opleveren.

Voor wie is een MacBook met 7-core GPU bedoeld?

Krijg je bij een 7-core GPU een gemankeerd onderdeel? Niet helemaal, want Apple belooft immers dat je 7 kernen krijgt en die presteren goed. Maar deze GPU zal grafisch wel iets mindere performance hebben dan de 8-core GPU’s. Ben je iemand die geen zware grafische toepassingen gebruikt en de MacBook vooral nodig heeft om wat te internetten en te typen, dan kun je prima uit de voeten met een 7-core GPU.

De zeven cores zelf functioneren verder prima, je hebt er alleen eentje minder van. Wil je liever toch een chip die 100% aan de eisen voldoet toen ‘ie van de productieband rolde, dan kun je voor €1.399 (oftewel €270 extra) de upgrade kopen.

Maar dan kun je voor nog eens €50 extra ook kiezen voor de MacBook Pro met M1-chip, die een zwaardere batterij, betere koeling, een Touch Bar en betere microfoons en speakers heeft!

Alle modellen hebben een 8-core CPU met 4 energiezuinige en 4 performance-cores, gecombineerd met een 16-core Neural Engine. Dus op dat punt zijn ze exact gelijk.

Wil je meer weten wat de verschillen tussen MacBook Air M1 en MacBook Pro M1 zijn? Lees dan onze vergelijking!