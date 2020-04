Er is geen beter moment om een chatapp te starten dan nu. Mensen hebben behoefte om op afstand met elkaar te communiceren. De ooit legendarische chatapp ICQ is terug, maar niets is zoals het geweest is.

ICQ New is terug

Herinner je je nog de merknaam Commodore? Het ooit zo legendarische merk werd talloze keren verkocht en de merknaam werd op willekeurige producten geplakt. Maar het succes van de Commodore 64 werd niet meer geëvenaard. Het zal ICQ ook niet meer lukken. De ooit geliefde chatdienst ICQ (I Seek You) is teruggekeerd als ICQ New en werkt op iOS, Android, Windows en Mac. Maar alles is anders. ICQ dateert nog uit een tijd dat je een anoniem ICQ-nummer kon geven en daarna gewoon kon chatten, zonder je telefoonnummer, profielfoto, adresboek en Facebook-vriendenlijst te hoeven delen. ICQ is nu in handen van een Russisch bedrijf en wil graag je contactenlijst en locatiedata binnenhalen.



De voorloper van alle hedendaagse chatdiensten werd gemaakt door Mirabilis, een bedrijfje van vier studenten uit Israël. Het verscheen in november 1996. Gebruikers waren te herkennen aan unieke nummers, die op volgorde werden uitgedeeld, te beginnen bij 10.000. De dienst viel op door de lelijke vormgeving met bloemblaadjes, maar was toch erg populair. Het uh-oh-geluidje zal veel gebruikers nog steeds vertrouwd in de oren klinken.

Later kwam ICQ in handen van America Online (AOL), dat het in 2010 weer doorverkocht aan het Russische bedrijf Digital Sky Technology (DST) voor rond de 187 miljoen dollar. DST heeft ook de maildienst Mail.ru in handen, een van de grootste aanbieders van e-mail in Rusland. Sinds de overname is het stil geworden rond ICQ. De enige keer dat het nog in het nieuws was, was toen Edward Snowden onthulde dat de berichten in ICQ niet-versleuteld werden verzonden.

Beveiliging onduidelijk

Wat de beveiliging betreft is er helaas niet zoveel verbeterd. De makers van ICQ New doen wat algemene uitspraken dat het veilig is, maar het blijft gissen of er sprake is van end-to-end encryptie. Volgens de privacyverklaring voldoet ICQ New aan de GDPR voor gebruikers binnen de EU. Je kunt groepsgesprekken voeren en er zitten ook wat leuke extra’s in, zoals het kunnen uitschrijven van audioberichten. Dat kan handig zijn als je een spraakbericht hebt binnengekregen en wil voorkomen dat iedereen om je heen kan meeluisteren.

Je kunt in de nieuwe ICQ-versie ook kanalen maken en volgen. Onder ‘Interessant’ krijg je suggesties voor kanalen. Heb je zelf een idee voor een onderwerp, dan kun je zelf een kanaal maken en berichten posten. Met een API kunnen externe partijen bots maken.

Het feit dat ICQ New je adresboek, locatiedata en andere privégegevens wil hebben, is iets wat deze vernieuwde chatapp meteen minder interessant maakt. De connectie met Rusland is misschien ook iets wat potentiële gebruikers kan afschrikken. Mocht je het desondanks willen installeren omdat je bij de bestaande chatapps echt niet kunt vinden wat je zoekt, dan kun je in de App Store terecht.