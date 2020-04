Gezondheid en bewegingsdata uitschakelen op de iPhone

Wil je de Gezondheid-app verwijderen of voorkomen dat de app bewegingsdata verzamelt? Lees in deze tip lees je alles het uitschakelen van bewegingsdata in de Gezondheid-app zodat er geen gegevens meer worden verzameld over je lichaamsbeweging.

De Gezondheid-app verzamelt ongemerkt allerlei data over het aantal stappen dat je zet en het aantal verdiepingen data meer verzamelt. Ben je bezorgd dat de Gezondheid-app en de motion processor van de iPhone steeds maar data blijven verzamelen over jouw bewegingsactiviteiten, dan schakel je het uit met de stappen die we hieronder uitleggen.

Gezondheid-app verwijderen? Dat kan niet

We ontvangen regelmatig vragen van lezers die de Gezondheid-app van de iPhone willen verwijderen. Helaas kan dat niet. Apple geeft je wel de mogelijkheid om andere apps zoals het Kompas, Calculator, Woning, Herinneringen te verwijderen. Sterker nog: je kunt de meeste standaardapps verwijderen van je toestel. Maar dat geldt niet voor de Gezondheid-app.

Waarom Apple hiervoor heeft gekozen is een raadsel. Wellicht heeft het te maken met allerlei koppelingen die vanuit andere apps en diensten bestaan, vooral vanuit de Gezondheid-app. Daardoor zullen sommige functies niet meer werken. Van de andere kant zijn er tamelijk cruciale apps zoals Contacten, Muziek en Kaarten, die je wél kunt verwijderen. Terwijl die apps ook allerlei koppelingen met andere diensten hebben.

Hoe dan ook: al kun je de Gezondheid-app niet verwijderen, je kunt wel wat beperkingen instellen zodat de Gezondheid-app niet langer je bewegingsdata opslaat. Hoe dat moet, leggen we hieronder uit.

Oudere toestellen zoals de iPhone 5 beschikken niet over een motion processor en houden daarom ook niet je conditie bij.

Bewegingsdata en Gezondheid-app uitschakelen op je iPhone

Waarom zou je de bewegingsdata in de Gezondheid-app willen uitschakelen? Ten eerste uit privacy-overwegingen. Je wil niet dat Apple bijhoudt wanneer jij wel en niet beweegt. Een tweede reden is dat al die bewegingsdata ruimte innemen op je toestel. We hebben dit uitgezocht op de iCulture-redactie. Een iPhone die nauwelijks werd gebruikt bevatte rond de 20MB data, terwijl er op een intensief gebruikte iPhone 500-700MB aan bewegingsdata stond.

Zo schakel je de bewegingsdata en de Gezondheid-app uit op je iPhone (iPhone 5s en nieuwer):

Open de Instellingen-app op je iPhone (dus niet de Gezondheid-app). Ga naar Privacy > Beweging en conditie. Zet de schakelaar uit bij Houd conditie bij. De schakelaar bij Gezondheid wordt nu ook automatisch uitgeschakeld.

Eventueel kun je ook alleen de schakelaar van de Gezondheid-app uitzetten, terwijl je andere apps wel toegang geeft tot je bewegingsdata. Omgekeerd kun je ook alleen de Gezondheid-app toegang geven, terwijl je andere apps uitschakelt.

De iPhone zal nu geen bewegingsdata meer verzamelen. De reeds verzamelde data zit nog wel in de Gezondheid-app. Die kun je helaas niet verwijderen.

Beweging meten met motion processor

Alleen iPhones die voorzien zijn van een motion processor kunnen data verzamelen over je bewegingen en activiteiten. Deze gegevens worden verzameld door de versnellingsmeter (accelerometer), gyroscoop, barometer, het kompas en andere sensoren. Op die manier kan de iPhone vrij nauwkeurig meten hoe je beweegt, zoals aantal stappen en aantal trapverdiepingen. Veel mensen bekijken die data regelmatig om te kijken hoe actief ze zijn, maar er zijn ook mensen die het niet willen weten. Vandaar dat je het ook kunt uitschakelen.

Ben je bezorgd dat het verzamelen van bewegingsdata je batterij sneller leeg trekt, dan kunnen we je geruststellen. Juist door de aanwezigheid van de motion processor gebeurt dit veel energiezuiniger dan voorheen.

Bekijk ook Hoe werkt de motion processor in iPhone en iPad? De motion processor in de nieuwste iPhones meet al je bewegingen, zonder veel batterijverbruik. Hoe werkt de motion processor en wat heb je eraan op de iPhone? Deze gids legt het uit!

Privacy van Gezondheid-data

Goed om te weten: de data die de Gezondheid-app verzamelt op je iPhone wordt standaard niet gedeeld, ook niet met Apple. Je kunt wel handmatig aangeven dat andere apps en diensten deze data mogen raadplegen. In dat geval weet je niet altijd wat ermee gebeurt. Het kan ook gebruikt worden om een profiel van je op te bouwen of om gericht reclame te sturen. Apple doet dit expliciet niet.

Je moet expliciet toestemming geven om Gezondheid-data met andere apps.

Meer hierover lees je onder het kopje ‘Privacy’ in onze algemene uitleg van de Gezondheid-app.

Bekijk ook Gezondheid: alles over Apple's Gezondheid-app voor iOS Met de Gezondheid-app van Apple kun je allerlei gezondheids- en fitnessdata overzichtelijk verzamelen. Lees hier alles over het inlezen van data in de Gezondheid-app, gebruik van het dashboard, de grafieken en het instellen van je Medische ID.

Maak je je zorgen over je privacy, dan zijn er nog meer dingen die je kunt doen:

Locatiegebonden reclames uitschakelen.

Voorkomen dat apps continu je locatie kunnen volgen. Sinds iOS 11 heb je hierover meer controle gekregen.

Meerdere wegwerp-accounts aanmaken, waarbij je niet je werkelijke naam gebruikt.

Bewegingsdata uitlezen met apps

Ben je benieuwd welke data de motion processor heeft verzameld, dan kun je dit uitlezen met apps van derden. Eén van de mogelijkheden is de Stepz-app. Daarmee kun je je stappen per uur bekijken, data exporteren naar een CSV-bestand en zien hoeveel verdiepingen je hebt geklommen. Het lijkt op een gewone stappenteller-app, maar Stepz biedt meer mogelijkheden. Dergelijke data is ook met wat moeite wel uit de Gezondheid-app te halen, maar Stepz zet het wat overzichtelijker in grafiekjes.

Je kunt zelf bepalen welke databronnen de Gezondheid-app gebruikt en je kunt de toegang ook op elk moment intrekken.