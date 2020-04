Martin Scorsese in gesprek met Apple TV+ over aanstaande film

Killers of the Flower Moon

Scorsese zou in gesprek zijn met Apple om zijn nieuwe film via Apple TV+ te laten produceren en distribueren. De film kostte al 200 miljoen dollar maar de productiekosten lijken nu nog verder te gaan stijgen. Apple zou het project kunnen redden. De film voelt volgens Scorsese aan als een western en wordt gefilmd in Oklahoma. Leonardo DiCaprio speelt de hoofdrol en voor Robert De Niro is een bijrol weggelegd. Netflix en Apple zouden beide in de race zijn om de film in huis te halen, maar ook Universal Studios en MGM Holdings zouden interesse hebben getoond. Voor Apple zou Scorsese een naam van formaat zijn om aan Apple TV+ wat extra status te verlenen.



Netflix had succes met Scorses’s vorige dure film, The Irishman. Deze kostte tussen de $173 miljoen en $200 miljoen en zorgde ervoor dat Netflix werd gezien als een plek waar je ook kwaliteitsfilms kunt kijen. Een Oscar leverde het niet op, maar wel 10 nominaties. Robert de Niro speelde erin mee en duikt nu ook weer op in de cast van Killers of the Flower Moon. Een andere overeenkomst is dat The Irisman eerst door Paramount geproduceerd zou worden en vervolgens te duur bleek om te produceren. Daarna nam Netflix het over.

Killers of the Flower Moon is gebaseerd op een non-fictieboek uit 2017 van de Amerikaanse journalist David Grann. Het beschrijft een reeks moorden op de Osage Nation Native Americans in de jaren twintig van de vorig eeuw, toen er grote olievoorraden werden gevonden op hun land nabij Oklahoma. De federale overheid kwam langs om de meer dan 20 moorden te onderzoeken, in een tijd dat de FBI nog niet bestond. Mogelijk lag het werkelijke aantal moorden in de honderden.



Martin Scorsese in een iPhone-reclamespotje.

Eind 2019 ging Paramount Pictures akkoord met de productie van de film, maar door het coronavirus moest de preprouctie worden gestaakt. Mogelijk gaat Paramount verder met de productie, maar met een kapitaalkrachtige partner erbij. Het is ook mogelijk dat Paramount zich helemaal terugtrekt uit het project en het aan een andere partij overlaat.

Voor Apple zou het wel een dure grap zijn. Apple’s eerste eigen film ‘The Banker‘ had slechts een budget van $11 miljoen.

Het boek ‘Killers of the Flower Moon’ vind je hier.