De documentaire 'App: The Human Story' laat de menselijke kant zien van het ontwikkelen van apps. Er komen vooral indie ontwikkelaars ter sprake, die laten zien hoe mooi en moeilijk het is om zelf apps te maken.

App: The Human Story gratis kijken

In de documentaire komen bekende indie ontwikkelaars aan het woord, voornamelijk uit de Amerikaanse app-economie. De documentaire uit 2017 is gemaakt door Jake Schumacher, die ‘m nu gratis aanbiedt. Je kunt kijken via Vimeo door ‘inittogether’ in te voeren als promocode. Verderop lees je hoe dit werkt. Na het invoeren van de code heb je 48 uur (2 dagen) de tijd om te kijken. Na Schumacher’s aankondiging klonken geluiden of mensen zich wel als aasgieren op dit soort gratis content zouden moeten storten. Ook mensen in creatieve beroepen hebben het immers moeilijk. Maar volgens Schumacher heeft hij als filmmaker het geld nu niet nodig en kunnen mensen beter iets kopen van een artiest of kunstenaar die nu wél zware tijden doormaakt.



Waarom je deze documentaire wilt kijken

App: The Human Story is een documentaire waarin het menselijke aspect van de app-economie aan bod komt. De filmmaker volgde app-ontwikkelaars en laat zien wat apps met ons doen. In 2014 organiseerde Schumacher een Kickstarter voor de documentaire. Drie jaar later was de 70 minuten durende documentaire te bekijken via Vimeo.

Let’s do free rentals of App this week. Use code “inittogether”.https://t.co/yfrpsR5b8V — App: The Human Story (@appdocu) March 17, 2020

Het gaat over de ideeën en het werk van appontwikkelaars. Sinds de App Store ontstond is het maken van apps een business op zich geworden. Ontwikkelaars laten zien wat hun werk inhoudt. Het gaat dus niet om de technische kant, maar om de menselijke aspecten. Ontwikkelaars krijgen echt een gezicht. Onder andere Brent Simmons van de Omni-apps, Kabel Sasser van Panic en de bekende Apple-blogger John Gruber komen aan het woord.

Voor mensen die al wat langer meelopen zal het een feest van erkenning zijn. De goldrush aan het begin, toen de wildste ideeën naar apps werden omgezet, is al lang voorbij. Daarna volgde een periode waarin wel kwalitatief goede apps een kans hadden, maar al snel neigde het grote publiek naar massa-games, zoals Candy Crush Saga en Clash Royale. Voor ontwikkelaars was het maar moeilijk om het hoofd boven water te houden – en dat is nog steeds zo. Het is lastig om als indie ontwikkelaar met een goed idee geld te verdienen en van apps ontwikkelen een fulltime baan te maken.

Zo kun je kijken

Om de documentaire gratis te kunnen kijken moet je een account bij Vimeo hebben. Verder zitten er geen verplichtingen aan.

Ga naar de video. Maak een account aan, als je dat nog niet hebt. Klik op huren voor €4,26. Je hoeft geen betaalgegevens in te vullen! Voer de promocode ‘inittogether’ in. Kijken maar!

Ons is het gelukt om op deze manier de documentaire te bekijken. Lukt het niet? Dan kun je eerst deze trailer kijken om te zien of het echt iets voor je is.

Eerder schreven we over de documentaire App: The Human Story, toen ‘ie in 2017 uitkwam.