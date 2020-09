Pokémon GO is binnenkort niet meer op oudere toestellen te spelen. Half oktober verschijnt een update die iOS 10 en iOS 11 niet langer ondersteunt. En ook de iPhone 5s en iPhone 6 vallen af, vanwege te weinig geheugen.

Pokémon GO niet meer op iPhone 5s en 6

De echt grote hype rond Pokémon GO was in de zomer van 2016, maar er zijn nog steeds mensen die de game met plezier spelen. Vanaf half oktober is Niantic van plan een update uit te brengen, die alleen geschikt is voor nieuwere toestellen. Daardoor vallen toestellen die op iOS 10 en iOS 11 draaien af. Maar ook twee populaire toestellen die te updaten zijn naar iOS 12 kunnen niet meer worden gebruikt, namelijk de iPhone 5s en iPhone 6. Het heeft te maken met een technische beperking legt Niantic uit:

De iPhone 5S en iPhone 6 hebben slechts 1 GB aan werkgeheugen. We willen daar onze ontwikkeling en het toevoegen van nieuwe features niet door laten afremmen. De overgrote meerderheid van de spelers heeft krachtigere telefoons.



De iPhone 5 en iPhone 5c werden sinds januari 2018 al niet meer ondersteund. De huidige versie die nu in de App Store staat vereist iOS 10 of nieuwer en is compatibel met de iPhone 5s, iPhone 6 en alle toestellen die daarna kwamen. De performance op deze oudere toestellen valt echter tegen, omdat de game veel geavanceerde technieken gebruikt zoals augmented reality met 3D-modellen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de camera en locatietracking, waardoor de batterij op deze oudere toestellen snel leeg kan raken. Ook smartphones die op Android 5 (Lollipop) werken, worden niet meer ondersteund. Volgens Niantic gaat het om een “zeer klein percentage van de dagelijkse spelers”.

Vanaf half oktober is het voor die groep spelers voorbij. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om te upgraden naar een nieuwer toestel, zoals de eerder dit jaar uitgebrachte iPhone SE 2020.

Pokémon GO is nog steeds erg populair. Volgens Niantic was 2019 het meest lucratieve jaar sinds de game van start ging. Ook bleef de game onverminderd populair in de coronaperiode: er werd $254 miljoen omzet geboekt in het tweede kwartaal van 2020, bijna 38 procent meer in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Daarbij speelde mee dat de game ook binnenshuis te gebruiken was. Pokémon Fest was dit jaar de grootste in de geschiedenis: er werden bijna een miljard Pokémon gevangen.