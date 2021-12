iCulture Vandaag: dit was dinsdag 28 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 28 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Waarom is de 2021 iMac een iCulture favoriet? Dat bespreken we in de nieuwe aflevering van de mini-serie waarin we terugblikken op de Apple-producten van 2021. Verder lees je bij iCulture hoe je je iPhone met handschoenen kunt bedienen. Kende jij alle trucs al? Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Vandaag in onze favorieten van 2021: de iMac. Lees waarom wij het één van de beste aankondigingen van 2021 vinden.

Met WhatsApp Community worden groepsgesprekken flink uitgebreid. Wanneer kun je het gebruiken?

Vandaag gratis bij Indie App Santa 2021: Navi. Met deze Nederlandse app krijg je FaceTime ondertiteling.

Het hoofdwachtwoord van LastPass is gelekt bij sommige gebruikers. Maar hoe kan dat?



Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ Met deze gezondheidsaccessoires voor je iPhone kun je ook thuis fit blijven.

Slaap je niet goed? Bekijk dan eens accessoires om beter te slapen. Ze werken met je iPhone.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Mijn DHL (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Je kunt nu vanuit de app chatten met een chatbot en met de klantenservice.

Next: Magic DJs & Playlists (€4,99, iPhone/iPad, iOS 14.5+) - Deze playlist-app is er nu ook voor de Mac.