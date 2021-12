Mogelijk is LastPass het slachtoffer van een datalek, zo blijkt uit meldingen op Hacker News. Er zouden vanaf meerdere locaties meerdere inlogpogingen zijn gedaan met het juiste master password. Het is nog onduidelijk hoe het wachtwoord kan zijn gelekt, maar er lijkt wel sprake van een patroon. De meeste slachtoffers hebben hun account al een tijdlang niet gebruikt en hebben hun wachtwoord ook al langere tijd niet gewijzigd. Het zou kunnen betekenen dat de hack al veel eerder heeft plaatsgevonden.

Volgens andere gebruikers heeft het wijzigen van het hoofdwachtwoord niet geholpen. Eén gebruiker meldt er dat telkens wanneer het wachtwoord was aangepast, toch weer inlogpogingen werden gedaan vanaf verschillende locaties. Het kan zijn dat LastPass momenteel wordt aangevallen. Een officiële reactie van de softwaremaker is er nog niet.

Gebruikers krijgen e-mailberichten zoals deze:

Hello,

Someone just used your master password to try to log in to your account from a device or location we didn’t recognize. LastPass blocked this attempt, but you should take a closer look.